موانئ دبي العالمية تسجل رقماً قياسياً في مناولة الحاويات في 2024

أعلنت الموانئ ومحطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، تحقيقها رقماً قياسياً مميزاً بعد مناولة 88.3 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً في عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 8.3% على أساس سنوي، على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد الكلي والمخاوف حول آفاق نمو التجارة العالمية.

واستفادت أعمال الخدمات اللوجستية العالمية في المجموعة، التي تتمتع حالياً بقدرة التعامل مع أكثر من 100 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً عبر عملياتها في 78 دولة، من الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية مما ساهم في تحقيق النمو القوي واستقبال السفن التجارية في محطاتها.

وبينما شكّلت أزمة البحر الأحمر تحديًا كبيرًا لقطاع الشحن العالمي في عام 2024، متسببة بحالات التأخير وإعادة توجيه السفن في الممرات التجارية الرئيسية، أكّد الأداء المتميّز لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وتحقيق هذا الرقم القياسي، على قوة محفظتها العالمية المتنوّعة وقدرتها على التعامل مع التقلبات في سلاسل التوريد، إضافة إلى ضمان استمرار الخدمة لمتعامليها حول العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "استثمرنا أكثر من 11 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية في موانئ عالمية المستوى والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة لتسهيل حركة التدفق التجاري. ويمثل هذا الأداء القياسي دليلًا آخر على أن استثماراتنا طويل الأمد توفر الخدمات المناسبة لمتعاملينا في المواقع المناسب".

وأضاف: "مع استمرارنا في توسيع حضورنا ضمن سلاسل التوريد العالمية عبر تعزيز قدراتنا اللوجستية المتكاملة، فإننا على ثقة من أن سوق الحاويات سيواصل نموه وأن لدينا القدرة على خدمة هذه القطاع، ومهما كانت التحديات على المدى القصير، فإننا سنظل متفائلين بشأن آفاق التجارة العالمية".

واحتل ميناء بوسورجا في الإكوادور، على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، المرتبة الأولى من حيث الأداء بين محفظة المرافق التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، حيث سجل الميناء ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 87٪ في حجم المناولة، ليصل إلى ما يقرب من مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدمًا.

وشهد موانئ سان أنطونيو في تشيلي، وميناء ياريمجا في تركيا، وتشيناي في الهند، وكالاو في بيرو، وأنتويرب في بلجيكا، ولندن جيتواي في المملكة المتحدة، نموًا مزدوج الرقم. كما حقق ميناء جبل علي الرائد، والتابع لمجموعة موانئ دبي العالمية، بمناولة زيادةً بلغت 7% مقارنة بعام 2023.

وفي الوقت نفسه، أضافت الموانئ والمحطات الجديدة ما يقرب من مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدمًا إلى الحجم الإجمالي. ويشمل ذلك الاندماج مؤخراً بين مجموعة موانئ دبي العالمية ومجموعة إيفياب في تركيا، والعمليات الجديدة في ميناء دار السلام في تنزانيا، ومحطة الحاويات الجديدة في بيلاوان، إندونيسيا.