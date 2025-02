دبي تستضيف النسخة الثانية من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين

تستضيف دبي النسخة الثانية من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين عقب النجاح اللافت الذي حققته نسختها الأولى. وسينعقد حفل توزيع الجوائز ضمن التحفة العمرانية الشهيرة عالمياً برج العرب جميرا يوم 29 أبريل، تزامناً مع مؤتمر TOKEN2049، ليجمع نخبة من قادة القطاع والمبتكرين وأصحاب الرؤى الطموحة في هذا المضمار للاحتفاء بأبرز الإنجازات في قطاع البلوك تشين والعملات الرقمية.

وتأتي جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين 2025 خلال لحظة في غاية الأهمية مع تسارع وتيرة تبني تقنيات البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضع أحدث البيانات الصادرة عن Chainalysis هذه المنطقة كسابع أكبر سوق للعملات الرقمية حول العالم. فقد تلقت المنطقة بين يوليو 2023 ويونيو 2024 نحو 338.7 مليار دولار من المعاملات المالية عبر البلوك تشين، ما يعادل 7.5% من إجمالي المعاملات العالمية.

وبرزت دولة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً في تبني الأصول الرقمية. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن هينلي آند بارتنرز، تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في استخدام العملات الرقمية.

وكشفت أيضاً بيانات Chainalysis عن تلقي دولة الإمارات لنحو 34 مليار دولار من العملات الرقمية بين يونيو 2023 ويوليو 2024، مسجلة نمواً سنوياً بمعدل 42%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالمنهجية الطموحة للدولة في مجال تقنيات البلوك تشين، مع نجاح مدن مثل دبي بترسيخ مكانتها بين مراكز الابتكار الرئيسية.

وفي هذا السياق، قال ماكس باليثورب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة هوكو، المنظم الرسمي لجوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين: "تقدم جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين منصة فريدة من نوعها لتكريم الإنجازات اللافتة التي تدفع عجلة المرحلة المقبلة من الابتكار في تقنيات البلوك تشين والتحول الرقمي.

ومع تبوؤ دولة الإمارات لمكانة ريادية في تطور الويب 3.0، من الملهم أن نرى قادة القطاع يجتمعون معاً لصناعة مستقبل هذا القطاع الديناميكي. وتبشر نسخة هذا العام من الجوائز باحتفاء حقيقي برواد البلوك تشين الذي يتخطون الحدود المألوفة ويرسون معايير جديدة في هذا المجال".

بدوره قال الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين: "تسعدني المشاركة مجدداً ضمن لجنة التحكيم لأشهد على وتيرة التطور المتسارعة لتقنيات البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تصدر دولة الإمارات لمشهد هذا التحول النوعي، تساهم الرؤية الطموحة لحكومة الدولة الرشيدة مع منظومة الابتكار الديناميكية في المنطقة بتسريع وتيرة تبني تقنيات الويب 3.0. لذلك تأتي جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين لتواكب زخم التطور هذا وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز في البلوك تشين".

وتضم لجنة تحكيم جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين أعضاء آخرين وهم:

•جمانة الدرويش، رائدة العمل الاجتماعي الحاصلة على الجوائز ومؤسسة شركة Happy Box.

• سكوت ميلكر، مضيف بودكاست The Wolf of All Streets Podcast، وCrypto TownHall.

• ماريو نوفر، مضيف أكبر عرض على منصة X ومؤسس مجموعة International Blockchain Consulting Group.

• صقر عريقات، الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية والشريك المؤسس لـ Crypto Oasis.

• خورخي سيباستياو، المؤسس المشارك لمؤسسة Global Blockchain والمؤسس المشارك لشركة EcoX.

• ماثيوز ميندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بونوز والمؤسس المشارك لمركز دبي للبلوك تشين.

وتهدف جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين لحفز وتيرة الابتكار وتكريم التميز وإرساء معايير جديدة لمشاريع البلوك تشين والويب 3.0 في المنطقة. وانطلقت نسختها الأولى في عام 2022 بالتعاون مع منصة "أسبوع أبوظبي المالي" الرائدة والتابعة لـسوق أبوظبي العالمي، وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين.