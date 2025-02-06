32 % نمو أرباح رأس الخيمة العقارية 2024 إلى 280 مليوناً

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2024، والتي أظهرت النمو المالي المستمر والتطورات الاستراتيجية التي تضع الشركة على طريق عجلة النمو في 2025.

وحققت الشركة نمواً قياسياً في الإيرادات بنحو 40% على أساس سنوي، حيث ارتفعت إلى 1.4 مليار درهم مقابل 1 مليار درهم 2023، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 52% إلى 308 ملايين درهم مقابل 202 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع صافي الربح 32% إلى 280 مليون درهم مقابل 202 مليون درهم في 2023، ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي، وزاد إجمالي الأصول 24% إلى 8.01 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ 6.46 مليارات درهم نهاية 2023.

ووصلت حقوق المساهمين في نهاية عام 2024 إلى 5.53 مليارات درهم مقابل 4.30 مليارات في العام السابق.

مبيعات قوية

وأوضحت الشركة في بيانها نمو أدائها المالي إلى المبيعات القوية في المشاريع الرئيسة في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، إلى جانب جهود مجلس الإدارة لضمان تكاليف منضبطة ورفع كفاءة التشغيل. وساهمت الإيرادات من أصول الضيافة والتجزئة والتأجير بمبلغ 261 مليون درهم، ما يعكس الطلب المستقر على محفظة الشركة، والتي تستمر في تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعزز من الاستقرار المالي والربحية طويلة الأجل.

نمو استراتيجي

وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «لقد حققت شركة رأس الخيمة العقارية عاماً آخر من النمو المالي القوي، ما يعكس قوة رؤيتنا وثقة شركائنا. إن أداءنا المالي القوي يعكس حجم الطلب المستمر على المشاريع التطويرية عالية الجودة في رأس الخيمة، إلى جانب قدرتنا على توقع احتياجات السوق وابتكار وجهات تعزز المشهد العقاري في الإمارة».

وأضاف: «مع دخولنا عام 2025، نحن على أعتاب مرحلة توسعية حاسمة، يقودها إطلاق المخطط الرئيسي لوجهة «ميناء» بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو مشروع تحولي سيجعل رأس الخيمة تحتل الريادة كأفضل وجهة للعيش».

نمو واسع

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن 2025 سيشهد نمواً واسعاً بعد أن كان عام 2024 عاماً للتحضير الاستراتيجي، والعام الاستثنائي الذي شهدته الشركة في 2023.

وأضاف: «يعكس الإقبال السريع على المرحلة الأولى من مشروع ميراسول-أول مشاريعنا التي أُطلقت في «وجهة ميناء» خلال 2025-الطلب القوي على مشاريعنا والثقة الكبيرة في رؤيتنا».

وأكد: «نلتزم بتحقيق خطط نجاحاتنا من خلال الالتزام بالبناء بأعلى المعايير وتسليمنا للمشاريع، مستفيدين من نقاط قوتنا الأساسية لوضع معايير جديدة في الجودة، والابتكار، ورضا العملاء. تعتبر الخطة الرئيسية لوجهة «ميناء» مثالاً رئيسياً على هذا الالتزام. فهي وجهة من الطراز العالمي، مصممة لتقديم أسلوب حياة متميز على الواجهة البحرية، توفر معيشة سكنية فاخرة وتجارب ضيافة استثنائية».