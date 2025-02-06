DoxAI تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

انضمت شركة DoxAI المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتبسيط الأعمال والحد من التعقيدات التشغيلية، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وستعمل المبادرة، التي تستهدف جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات النمو المرتفع إلى دولة الإمارات، على دعم DoxAI في إنشاء مقرها الإقليمي في دبي وتوسيع نطاق عملياتها لتقديم خدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتوظف DoxAI، التابعة لمجموعة لاكيبا العالمية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتبسيط عمليات معالجة الوثائق ورفع كفاءتها، مع أتمتة استخراج البيانات، وتعزيز آليات التحقق من الهوية، ما يتيح تقديم رؤى فورية وقابلة للتنفيذ.

ومن خلال تقليل الحاجة إلى التدخل البشري والتكامل السلس مع أنظمة الأعمال الحالية، تمكن DoxAI الشركات والمؤسسات من تحسين عملياتها وخفض التكاليف والتركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو.

التحول الرقمي

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: «نحن على ثقة بأن خبرتها في الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيكون لها دور حيوي في دعم مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات وتعزيز منظومتنا التكنولوجية المتقدمة. ويعكس هذا التعاون التزامنا ببناء اقتصاد قائم على المعرفة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال».

وستتخذ الشركة من برج رولكس الشهير في دبي مقراً إقليمياً لها في البداية، مع خطط لاستقدام أول 15 وحدة تشغيلية من أستراليا والهند. كما تسعى DoxAI إلى توسيع حضورها في دولة الإمارات عبر إبرام شراكات استراتيجية مع الجامعات المحلية، ومنها جامعة ولونغونغ، إلى جانب تطوير برنامج لاستقطاب المواهب والكفاءات بين 2025-2026.

سوق ديناميكي

وقال جوزيبي بورشيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة DoxAI: «تعد دولة الإمارات سوقاً ديناميكية تمتاز ببنية تحتية فريدة وبيئة داعمة للأعمال مع إمكانية الوصول إلى منظومة تكنولوجية فائقة التطور. ونعتقد أن الانضمام إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيشكل نقلة نوعية لشركة DoxAI، في ظل الرؤية المتقدمة لدولة الإمارات في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتي توفر بيئة مثلى لنا للتوسع بتقنياتنا، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في التحول الرقمي في المنطقة».

ويتماشى تركيز الإمارات على الذكاء الاصطناعي مع طموحاتها الأوسع للنهوض بالبنية التحتية الرقمية، وإنشاء صناعات ذكية، واستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم شركات مثل DoxAI، تواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها في التكنولوجيا الناشئة، مما يسهم في تنويع الاقتصاد ودفع مسيرة النمو.

جذب الشركات

وتم إطلاق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2022 بهدف جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية إلى دولة الإمارات. وتوفر المبادرة إجراءات سريعة ومبسطة لإصدار التراخيص والتأشيرات مع إمكانية الوصول السريع إلى الخدمات المصرفية، وأسعار تأجير تنافسية للمرافق التجارية والسكنية. وقد نجحت بالفعل في استقطاب شركات عالمية مبتكرة في قطاعات متعددة، مثل الروبوتات، والتخمير الدقيق، والطيران الهجين، والطاقة المتجددة.