"أدنوك للغاز" تحقق صافي دخل قياسي 18.4 مليار درهم خلال 2024

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" والشركات التابعة لها، اليوم عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024 بأكمله بقيمة 18.4 مليار درهم (5 مليار دولار) وتحقيق أعلى نتائج ربع سنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت 5 مليارات درهم (1.38 مليار دولار)، متجاوزةً وبشكل كبير لتوقعات "بلومبرغ" لكلتا الفترتين.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "تؤكد نتائجنا المالية في الربع الرابع من عام 2024 قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو التي نستهدف عبرها زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029. إن تطور "أدنوك للغاز" لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة من حيث الإيرادات في الدولة، دليل على التزامنا بخلق قيمةٍ طويلة الأمد ومستدامةٍ لمساهمينا من خلال الاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الغاز منخفض الانبعاثات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال باعتبارها موارد طاقة رئيسة تدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة".

النتائج المالية للربع الرابع، 2024 والأداء المالي للعام بأكمله

تمكنت "أدنوك للغاز" خلال العام المالي 2024، من تسجيل زيادة في صافي الدخل المعدل بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار). وجاء الأداء المالي القوي للشركة بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي المدفوع بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار. كما سجل إجمالي حجم المبيعات خلال العام ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل إلى 3.616 ملايين وحدة حرارية بريطانية، وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع نسبة العائد من حصة الشركة في المشروع المشترك لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت 13%.

سجلت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي خلال العام 2024 لتصل إلى 89.7 مليار درهم (24.43 مليار دولار)، بفضل زيادة حجم المبيعات بنسبة 2% وتحسن الأسعار. وتُرجم الأداء المالي القوي للشركة في العام 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% لتصل إلى 31.8 مليار درهم (8.65 مليارات دولار)، محققةً هامش أرباح قوياً ومستقراً بنسبة تصل إلى 35%. وسجل التدفق النقدي الحر ارتفاعاً كبيراً بلغ 16.8 مليار درهم (4.58 مليارات دولار) بما يؤكد إمكانيات التدفقات النقدية القوية للشركة.

وعكست النتائج المالية القوية للشركة في الربع الرابع من عام 2024 التنفيذ المُحكم والمستدام لاستراتيجيتها المُحدَثة، والتي تم الإعلان عنها عقب النتائج المالية للربع الثالث من العام نفسه. واستهدفت الاستراتيجية زيادةَ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029، كما تضمنت مصاريف رأسمالية متوقعة بقيمة 55 مليار درهم (15 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين عام 2025- 2029، شاملةً تكلفة الاستحواذ على حصة "أدنوك" البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بسعر التكلفة في النصف الثاني من عام 2028.

وحققت "أدنوك للغاز" في الربع الرابع من 2024، إيرادات معدلة بقيمة 22.3 مليار درهم (6.06 مليارات دولار)، ونسبة أرباح تصل إلى 8.4 مليارات درهم (2.28 مليار دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي أرباح وصل إلى 5 مليارات درهم (1.381 مليار دولار). وجاء هذا التحسن القوي في النتائج بفضل عدة عوامل منها المزيج الغني والمتنوع من الغاز وإنتاج المزيد من سوائل الغاز وتَحسُن الشروط التجارية في السوق المحلي.

تأكيد توزيعات الأرباح للعام 2024

تؤكد "أدنوك للغاز" توزيعات أرباحها البالغة أكثر من 12.5 مليار درهم (3.412 مليارات دولار) وذلك للعام المالي 2024، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية بقيمة نحو 6.3 مليارات درهم (1.706 مليار دولار) في سبتمبر 2024 وسيتم دفع نحو 6.3 مليارات درهم (1.706 مليار دولار) إضافية في شهر إبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2024، مع سياسة "أدنوك للغاز" الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم، مما يؤكد قوة التدفق النقدي الحر للشركة، ويتجاوز التزام توزيعات الأرباح بأكثر من 3.67 مليارات درهم (1 مليار دولار).