الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة والسفير الصيني يبحثان التعاون

التقت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026 حتى عام 2029، تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات وذلك في أبوظبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاع السياحة، واستكشاف فرص الشراكة في بناء مبادرات ثقافية وسياحية تعزز التبادل المعرفي والتنمية الاقتصادية في مجال السياحة والقطاعات ذات الصلة.

وأكّدت شيخة النويس حرصها على العمل مع مختلف الشركاء الدوليين، ولا سيما الصين، لتطوير مشاريع استراتيجية في مجالات السياحة المستدامة والثقافية، مشيرة إلى أن قوة السياحة الصينية تمثل محركاً رئيساً في التبادل السياحي والثقافي، ونمو الأسواق السياحية العالمية.

وقالت: «نُثمّن جهود الصين المستمرة في دفع عجلة السياحة وتعزيز الشراكات في هذا المجال، ونتطلع إلى توسيع التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والابتكار السياحي، عبر إطلاق برامج تدريب عالمية لرفع جاهزية القوى العاملة السياحية، وتعزيز التجارب السياحية الثقافية، ودعم تنمية المجتمعات الريفية عبر السياحة المستدامة».

وتناول الاجتماع عدداً من محاور التعاون ذات الأولوية للجانبين، من أبرزها استكشاف مشاريع تمكين المجتمعات المحلية، والاستفادة من الموارد والخبرات الصينية، كما بحث الجانبان فرص تعزيز النقل السياحي بين مختلف الدول والمناطق، عبر مبادرات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف، مع الاستفادة من الأطر السياحية العالمية التابعة للأمم المتحدة.