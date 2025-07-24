«المركزي» و«بريسايت» يطلقان مشروعاً مشتركاً لدعم البنية التحتية المالية

أعلن مصرف الإمارات المركزي، وشركة «بريسايت» المتخصصة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، عن مشروع مشترك لإطلاق شركة تهدف إلى دعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، الذي أطلقه المصرف المركزي.

شهد حفل توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومنصور إبراهيم المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة «بريسايت»، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة بالمصرف المركزي.

وقع الاتفاقية إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي بالمصرف المركزي، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لـ«بريسايت».

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات وتوفير منصات تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم وتعزيز البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات.

وسيؤدي المشروع دوراً محورياً في تطوير وصيانة ودعم بنى تحتية متعددة للعملة الرقمية للمصرف «الدرهم الرقمي»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، المشغل الوطني لبطاقات الدفع، إضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية، والتمويل المفتوح «نبراس».

وقال إبراهيم الزعابي، إن هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة وكفاءة وأمن البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات وجاهزيتها للمستقبل.