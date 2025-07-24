«العربي المتحد» يتعاون مع «لون» لتقديم تجربة تعتمد الذكاء الاصطناعي

أعلن البنك العربي المتحد عن شراكة مع شركة «لون» للتكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تحسين المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تحليل البيانات المالية.

تهدف هذه الشراكة لتعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك للبنك العربي المتحد، من خلال توفير تجربة مصرفية متكاملة ومميزة ترتكز على رضا العملاء، ما يدفع عجلة التحول الرقمي في البنك ويعزز مكانته كمؤسسة رائدة في الابتكار وتركز على العميل.

حضر فعالية التوقيع امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، وهلال طارق لوتاه وألكسندر سويد، الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لشركة «لون»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

ومن خلال تقنيات «لون» سيقوم البنك العربي المتحد بتحسين وتحويل بيانات المعاملات الأولية إلى رؤى مالية من خلال واجهة سهلة الاستخدام، ما يمنح العملاء شفافية مالية معززة وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة. سيعمل هذا الحل أيضاً على تعزيز التفاعل الرقمي الذكي.