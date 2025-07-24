مليار دولار قيمة الأصول المدارة لـ«ويو للاستثمار»



أعلنت منصة «ويو للاستثمار»، المنصة الاستثمارية في دولة الإمارات والمملوكة لشركة «القابضة - ADQ»، تحقيق إنجاز استراتيجي بتجاوز قيمة الأصول تحت إدارتها حاجز مليار دولار، وذلك خلال أقل من عامين على انطلاق عملياتها.

ويضع هذا الإنجاز «ويو للاستثمار» ضمن قائمة أسرع منصات الاستثمار الرقمي نمواً على مستوى العالم، وعلى قدم المساواة مع أبرز منصات الوساطة الرقمية في مراحل نموها المماثلة.

ومنذ انطلاقها، شهدت المنصة تطوراً متسارعاً لتلبية احتياجات جيل جديد من المستثمرين.

وبدأت بتوفير إمكانية الاستثمار بالأسواق الأمريكية، ثم توسّعت لتشمل الأسواق الإماراتية، والأصول الافتراضية ومحافظ إدارة الثروات.

وسجلت «ويو للاستثمار» منذ بداية العام حجم أوامر تداول تجاوز 4 مليارات دولار، وسط إقبال متزايد من الجيل الجديد للمستثمرين.