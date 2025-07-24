583 مليون درهم أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» بنمو 16 %

أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، التي تعكس النمو المستدام وقوة الأداء التشغيلي، مواصلة توسيع حضورها الإقليمي، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتنويع مصادر إيراداتها.

وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 41%، لتبلغ 8.2 مليارات درهم، وارتفاعاً بنسبة 16% في صافي الأرباح، ليصل إلى 583 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبفضل العقود الجديدة التي بلغت قيمتها 13.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبلوغ رصيد المشاريع قيد التنفيذ 49.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، تواصل «إن إم دي سي إنيرجي» سعيها لاقتناص الفرص التي تتماشى مع الطلب في السوق، واستراتيجيتها طويلة الأمد، حيث وصل إجمالي المشاريع في طور الترسية إلى 66 مليار درهم بنهاية الربع الثاني.

وخلال الربع الثاني، ارتفعت الإيرادات 21% على أساس سنوي، إلى 4.4 مليارات درهم، وزاد صافي الربح بنسبة 12%، إلى 366 مليون درهم. وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة ، إن التقدم يجسد الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في بناء القدرات الصناعية الإقليمية بوتيرة متسارعة وعلى نطاق واسع.

وأكد المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»، أن الشركة تواصل الارتقاء بمستوى التميز والتوسع في عملياتها، إذ عملت على تطوير الشراكات المحلية، ووسعت قدراتها التصنيعية الإقليمية.