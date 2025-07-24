3.5 مليارات درهم أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي النصفية بزيادة 15 %

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 4 مليارات درهم، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين.

واصل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءه القياسي في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح الصافية قبل الضريبة بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار درهم.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول 3.5 مليارات درهم بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وبلغ الصافي 1.8 مليار درهم للربع الثاني، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات في النصف الأول بنسبة 11% لتصل إلى 5.9 مليارات درهم مقارنة بـ 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي أداءً واسع النطاق عبر جميع القطاعات الرئيسية، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل ونمو مستمر في حجم الأعمال، إلى جانب التوسع في الأنشطة القائمة على الرسوم.

وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 3.3 مليارات درهم في العام السابق، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق.

وصل صافي هامش الربح إلى 4.27%، وهو ضمن النطاق المستهدف.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة، «سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2025، مما دفع أرباح النصف الأول إلى مستويات قياسية جديدة، مع تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 30%.

ويعكس هذا الأداء الزخم القوي في أعمالنا وقدرتنا على الاستفادة من الظروف الاقتصادية الإيجابية في الاقتصاد المحلي.

بلغ صافي الأرباح والإيرادات على مستوى المجموعة مستويات غير مسبوقة، حيث وصل صافي الربح إلى 4 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 16%، مدفوعاً بنمو قوي في الإيرادات بنسبة 11%، مع استمرار الزخم في استقطاب المتعاملين، حيث انضم 145,000 متعامل جديد إلى المصرف خلال النصف الأول من هذا العام».

وقال محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: سجلنا ربعاً آخر من الأداء القوي كدلالة واضحة على نهجنا في تحقيق نتائج مستدامة مما يعكس متانة أدائنا وقوة استراتيجيتنا.

تعكس أرباحنا القياسية الأداء المتوازن والفعال عبر مختلف القطاعات، مدعومة بقوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي، كما تؤكد على متانة علامتنا التجارية والتزام موظفينا في تقديم الأفضل.