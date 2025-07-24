أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.74 تريليونات درهم بنهاية أبريل

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، بنسبة 0.6 % على أساس شهري لتتجاوز 4.74 تريليونات درهم في نهاية شهر أبريل 2025، مقارنة بنحو 4.71 تريليونات درهم في نهاية مارس السابق.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9 % ليتجاوز 2.25 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقارنة بنحو 2.24 تريليون درهم في نهاية مارس، ما يُعزى إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 12.3 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 7.1 مليارات درهم.

ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة الائتمان الموجه للقطاع الحكومي بنسبة 0.7 %، والقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» 1.2 %، بالإضافة إلى نمو الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6 %، في حين انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3 %.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية 1 % على أساس شهري ليتخطى 2.96 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقارنة بنحو 2.93 تريليون درهم نهاية مارس.

ويُعزى الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.1 % لتصل إلى أكثر من 2.68 تريليون درهم، إلى جانب ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 10.9 % لتصل إلى 275.6 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.9 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 %، بينما تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة

9.2 %، وانخفضت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.5 % في نهاية أبريل 2025.

عرض النقد

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع عرض النقد «ن 1» 2.6 % ليصل إلى 1.011.9 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقارنة بـ986.2 مليار درهم في نهاية مارس، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 26.9 مليار درهم، متخطياً الانخفاض في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم.

في المقابل، انخفض عرض النقد «ن 2» بنسبة 0.1 % ليبلغ نحو 2.435 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقارنة بنحو 2.437 تريليون درهم نهاية مارس، نتيجة تراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 27.8 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد «ن 3» بنسبة 0.2 % من 2.893.7 تريليون درهم نهاية مارس إلى 2.898.2 تريليون درهم في نهاية أبريل، ويعود ذلك إلى ارتفاع الودائع الحكومية بقيمة 6.6 مليارات درهم. إلى ذلك وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 937.5 مليار درهم نهاية أبريل الماضي مقارنة بـ935.2 مليار درهم نهاية مارس السابق.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية أبريل بواقع 403.2 مليارات درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و490.1 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و44.1 للأصول الأجنبية الأخرى.

وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 972.3 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 449.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و279.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.2 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و33.2 مليار درهم للأصول الأخرى للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 45 مليار درهم.