«الاتحاد للطيران» تستهدف 21.5 مليون مسافر.. و18 طائرة جديدة قبل نهاية 2025

كشف أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، عن خطط طموحة للعام الجاري تستهدف نقل ما يقارب 21.5 مليون مسافر، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد الركاب المسجل في عام 2022.

وقال نيفيس، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه القفزة مدعومة بتوسعات كبيرة في الأسطول تشمل تسلم 18 طائرة جديدة قبل نهاية العام، حيث تسلمت بالفعل طائرتين، وتنتظر تسلم 16 طائرة أخرى من المصنعين خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة التي نقلت أكثر من 10 ملايين مسافر في النصف الأول من العام الجاري، تسير بخطى ثابتة لإنهاء العام بأسطول يضم ما بين 115 و120 طائرة.

واستعرض نيفيس المسار التصاعدي لأداء الاتحاد للطيران، مشيراً إلى أن الشركة وصلت إلى نقطة التعادل المالي عام 2022، ثم سجلت هامش ربح بنسبة 3 % في 2023، وارتفع إلى نحو 6 % في العام الماضي، فيما يتوقع أن يراوح هامش الربح للعام الجاري بين 7 % إلى 8 %، وقال إن الشركة تتبنى نهجاً قائماً على «توسيع الهوامش تدريجياً كل عام»، وتعمل على تمويل خطط النمو من خلال التدفقات النقدية الذاتية، بما يعزز استدامة الأداء المالي.

وتقترب شبكة الناقلة من 100 وجهة عالمية، وتم رفع عدد الرحلات إلى وجهات مثل: فرانكفورت، وبرشلونة، إلى رحلتين يومياً، فيما باتت وجهة بانكوك تستقبل خمس رحلات يومياً في أوقات الذروة.