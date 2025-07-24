«سبيس 42» تحصل على تمويل بـ695.5 مليون دولار لتطوير «الياه 4 و5»

أعلنت شركة «سبيس 42»، عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 695.5 مليون دولار مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات، وذلك لتطوير الجيل التالي من أقمارها الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض «الياه 4» و«الياه 5».

ويمثل هذا التمويل خطوة محورية في استراتيجية «سبيس 42» لتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات الحيوية عبر مدارات متعددة.

وتولى ترتيب هذا التسهيل الائتماني كل من «كريدي أغريكول سي آي بي»، و«سانتاندير سي أي بي»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ناتيكسيس»، بدعم من وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية «بي بي فرانس أشورانس إكسبور»، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها «سبيس 42» من قبل أبرز المؤسسات المالية العالمية.

وسيستخدم التمويل لتغطية تكاليف إطلاق القمرين الصناعيين والمقرر في عامي 2027 و2028، ما يوفر تمويلاً طويل الأجل وفعالاً من حيث التكلفة، يتماشى مع الجدول الزمني لمراحل التطوير، ويعزز من سيولة الشركة لدعم مبادرات النمو المستقبلية.