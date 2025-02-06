14.8 مليار دولار تجارة الإمارات وهونغ كونغ في 11 شهراً

بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية بين الإمارات وهونغ كونغ 14.8 مليار دولار أول 11 شهراً من 2024، ولا تزال الإمارات تمثل سوق التصدير الرئيسي الـ 6 لهونغ كونغ، بقيمة تصدير إجمالية 11.2 مليار دولار، فيما جاءت في المرتبة الـ17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد تزيد على 3.5 مليارات دولار، بحسب ما أكد «دانيال لام»، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ»، في دبي، أعلن خلاله أيضاً عن تنظيم 4 معارض تكنولوجية رئيسية في أبريل 2025 في هونغ كونغ، والتي من شأنها أن توفر للشركات الإماراتية وصولاً مباشراً إلى الاتجاهات العالمية الناشئة والمشترين الدوليين.

حيث ستكون هذه المعارض بمثابة منصات رئيسية للتجار والموردين في الإمارات لتوسيع أعمالهم في أسواق جديدة واستكشاف أحدث الابتكارات.

وقال «لام»: «تتمتع دولة الإمارات وهونغ كونغ بعلاقات تجارية قوية وديناميكية تغطي مختلف القطاعات، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات القائمة في دولة الإمارات ومساعدتها على استكشاف فرص الأعمال والدخول إلى الأسواق العالمية من خلال المعارض التي ينظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ».

وتابع: «نظمنا خلال العامين 2023 و2024 أكثر من 30 حدثاً رئيسياً، استقطبت ما يزيد على 28,880 عارضاً وأكثر من 511,100 مشترياً ومشاركاً من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني وحول العالم.

فرص لشركات الإمارات

وستوفر هذه المعارض فرصاً للشركات الإماراتية على نحو يتيح لها التواصل مع الموردين العالميين، واستكشاف أحدث التطورات في القطاع، والاستفادة من حلول التوريد الجديدة».

ولتعزيز الروابط التجارية بين الجانبين، يستضيف «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ» معرض الإضاءة الذكية ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (إصدار الربيع) في الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2025، يليه معرض هونغ كونغ للإلكترونيات (إصدار الربيع) ومعرض استثمر في هونغ كونغ InnoEX في الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025.

تقنيات ذكية

وفي قطاع الإضاءة، سيقام معرض الإضاءة الذكية ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (إصدار الربيع) في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض.

ويوفر منتدى الإضاءة الآسيوي في 6 أبريل منصة لقادة الصناعة لمناقشة أحدث معايير السوق وتطورات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع تقديم دراسات حالة واقعية.

وفي 7 أبريل، سيستكشف منتدى حلول الإضاءة الذكية الابتكارات في الإضاءة المتمحورة حول الإنسان.