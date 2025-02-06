29.4 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي في 2024 بنمو 28.1 %

حققت «مطارات أبوظبي» نمواً كبيراً في نتائجها لعام 2024، حيث سجلت الشركة 29.4 مليون مسافر عبر مطاراتها بزيادة 28.1 %، مقارنة بـ22.9 مليون مسافر في عام 2023، نتيجة لتوسيع شبكتها وشراكاتها الاستراتيجية، والتزامها بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

ويعد مطار زايد الدولي المحفز الأساسي لهذا النمو، حيث أتاح للمسافرين السفر عبر شبكة واسعة، تضم أكثر من 125 وجهة عالمية، مع إطلاق 29 وجهة سفر جديدة، خلال 2024.

8 شركات جديدة

وانضمت إلى شبكة مطار زايد الدولي 8 شركات طيران جديدة، هي الخطوط الجوية البريطانية، وإير أستانا، وإيجيان إيرلاينز، ويو إس بنغلا، وطيران «أكاسا إير»، وخطوط هاينان الجوية، وطيران ناس، والخطوط الجوية التركمانية.

وانعكس التوسُع على نمو حركة الطائرات بنحو 10 %، من 226,362 رحلة عام 2023 إلى 249,747 رحلة في 2024 عبر المطارات الخمسة، ويسلط ذلك الضوء على الطلب الكبير من الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة والهند وقطر ومصر، ما يعزز الربط العالمي للإمارة واستقطابها للمسافرين.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «حققت مطارات أبوظبي نتائج مذهلة خلال عام 2024، حيث شهدت حركة سفر قياسية، ونمواً كبيراً في عمليات الشحن، واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وتؤكد هذه الإنجازات التزامنا الدائم بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

نحن ممتنون جداً لدعم الجهات المعنية وشركائنا من شركات الطيران، ويتيح لنا هذا الأداء القوي مواصلة التقدم وزيادة مساهمتنا في تنويع اقتصاد أبوظبي».

حركة الشحن

وسجلت مطارات أبوظبي أيضاً نمواً كبيراً في حركة الشحن، حيث نقلت 678,990 طناً في 2024 مقابل 560,434 طناً في 2023، بزيادة 21 %.

وواصلت مطارات أبوظبي استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، والمبادرات الداعمة لتجارب المسافرين خلال 2024، ما عزز الكفاءة التشغيلية، وتجربة السفر عبر مطار زايد الدولي.

وتضمنت الاستثمارات استكمال مشروع إعادة تأهيل المدرج الشمالي، للمحافظة على استمرار مرونته التشغيلية.

وتواصل مطارات أبوظبي التزامها الاستثمار في موظفيها عبر برامج لتطوير المواهب، وتنمية المهارات، ويمتد الالتزام إلى تطوير الكوادر الإماراتية، حيث حققت الشركة معدل توطين وصل إلى 44.3 % في 2024.