غرفة عجمان ومجلس سيدات الأعمال يبحثان فرص التعاون مع مصر

قدمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان، عرضاً حول بيئة الاستثمار في الإمارة، مسلطةً الضوء على المزايا التنافسية، ومنها الموقع الاستراتيجي، والتسهيلات الاستثمارية، ومكانة عجمان المتقدمة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، كما استعرضت القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الفرص الاستثمارية في العقارات، البناء والتشييد، التعليم، السياحة، الصحة، والتجارة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس، مع وفد من مصر، برئاسة الدكتورة سولاف حسين درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري.

واستقبلت الوفد الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والمهندسة عائشة النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس، إلى جانب عدد من عضوات المجلس، كما حضر اللقاء حصة الطنيجي، أمين سر جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في دولة الإمارات.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل من خلال تنظيم معارض وملتقيات، وتبادل أجندة الفعاليات، والتنسيق لزيارة وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان إلى مصر، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لدعم وتمكين رائدات الأعمال.