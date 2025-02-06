160 عارضاً من 20 دولة في معرض المطارات 2025 بدبي

تشهد الدورة الرابعة والعشرون من «معرض المطارات»، أكبر منصة لصناعة المطارات في المنطقة، التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي من 6 إلى 8 مايو عرض ومناقشة جزء كبير من وتيرة التقدم السريعة في تكنولوجيا وابتكار المطارات، ورؤية حول المستقبل.

وسيوفر المعرض فرصاً غير مسبوقة للتواصل وفرص العمل للاعبي صناعة المطارات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة أكثر من 160 عارضاً من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى اللقاء مع المشاركين ضمن الأجنحة الوطنية والاستفادة من برنامج المشترين المستضافين وعقد الاجتماعات مع العديد من ممثلي الدول المشاركة، ضمن إطار برنامج «بيزنس كونكت» الشهير.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وراعي معرض المطارات، قد صرح قائلاً: «المطارات هي روابط حيوية ومحركات اقتصادية للمجتمعات والدول.

بحلول عام 2040، ستتعامل المطارات في منطقة الشرق الأوسط مع 1.1 مليار مسافر.

كما أن المطارات في المنطقة تشهد تحديثاً وتوسيعاً لتلبية الطلب المتزايد.

لقد ظل معرض المطارات منصة حيوية لنمو الأعمال والتوسع في صناعة المطارات».

وعندما كتب مركز (أي بي أم) للأعمال الحكومية في دراسة له في مارس من العام 2000 أن «الاستراتيجيات والأفكار والتقنيات الجديدة كانت ضرورية للمطارات» من أجل توسيع الاقتصاد، لم يكن هناك الكثير من المتابعين حتى في أكبر دول العالم، التي كانت قد تعاملت في العام السابق مع أكثر من 8.3 ملايين رحلة و614 مليون مسافر.

بينما في عام 2000 لوحده كان عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران العالمية قد بلغ 2.3 مليار.

بعد خمسة وعشرين عاماً، كشف استطلاع أجراه «أماديوس»، المزود لتقنيات السفر في العالم، أن 56 في المئة من قادة المطارات يستثمرون في التكنولوجيا لـ «تحسين» تجربة العملاء و52 في المئة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

ويشير الاستطلاع إلى أن الزيادة في الاستثمارات التكنولوجية كانت أكثر من أي مجال آخر.

كما يشير إلى أن المطارات تستثمر بشكل أكبر في التكنولوجيا لتحسين العمليات، وتجربة العملاء، والأمن السيبراني، والاستدامة.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تقنيات المطارات إلى 13.99 مليار دولار في 2025. ومن المتوقع أن ينمو سوق الرقمنة في المطارات إلى 27.44 مليار دولار بحلول 2030.