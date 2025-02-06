419.5 مليوناً أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً مالياً مميزاً عام 2024، مسجلة أرقاماً قياسية في إجمالي إيرادات التأمين وأعلى صافي أرباح على الإطلاق.

وارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة، إلى 466.4 مليون درهم، بنمو 16.3%، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 419.5 مليون درهم بعد الضريبة.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة، في 31 ديسمبر 2024، بنحو 52.9%، إلى 11.8 مليار درهم، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليارات درهم، بزيادة 20.6% على أساس سنوي.

وقال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «شكل العام 2024 محطة بارزة أخرى في مسيرة مجموعة «شركة أبوظبي الوطنية للتأمين»، حيث أظهرنا قدرة استثنائية على التكيف رغم التحديات التي واجهت قطاع التأمين في دولة الإمارات، والذي عانى من خسائر كبيرة نتيجة التقلبات الجوية الحادة في أبريل الماضي.

وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلنا تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، حيث عززنا حضورنا الإقليمي من خلال استحواذنا على «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة».

وارتفع إجمالي إيرادات التأمين 54.6% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق بواقع 7.2 مليارات درهم، وسجل صافي نتائج خدمات التأمين نمواً 22.5% على أساس سنوي، محققاً 448.9 مليون درهم، وارتفع صافي إيرادات الاستثمار 31.9% على أساس سنوي، مسجلاً 272.7 مليون درهم.