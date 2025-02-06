تعاون معهد المحاسبين وجمعية المدققين

وقع معهد المحاسبين الإداريين (IMA) وجمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA) مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، وقعها عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، وعامر الأحبابي، رئيس فرع IMA أبوظبي وعضو اللجنة الاستشارية الإقليمية (RAC)، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز تبادل المعرفة، وتقوية الروابط المهنية في الإمارات والمنطقة.

وتسعى الشراكة إلى تقديم برامج تدريبية عالية الجودة، وندوات مشتركة، ومؤتمرات، ومبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز الخبرات وتطوير أفضل الممارسات في مجالي المحاسبة الإدارية والتدقيق الداخلي، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي في مجالات التفاعل المجتمعي، والتسويق، وفرص التواصل المهني، التي ستعود بالفائدة على المتخصصين في المالية، والتدقيق عبر الإمارات.

وقال عامر الأحبابي: «تعتبر هذه الشراكة بين IMA و UAE IAA نقطة فارقة في تعزيز التنسيق بين المحاسبة الإدارية والتدقيق الداخلي. من خلال دمج خبراتنا نهدف إلى رفع المعايير المهنية، وخلق بيئات تعلم مبتكرة، ودعم التطوير المستمر للمهنيين في مجالي المالية والتدقيق في المنطقة».

وقال عبد القادر عبيد علي: «مع توقيع هذه المذكرة نبدأ فصلاً جديداً من التعاون المستمر والتفاعل في المحتوى الذي ننتجه، بهدف تعزيز وتطوير اسم دولة الإمارات على الساحة المهنية العالمية».

وتعد جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، التي هي عضو معتمد من المعهد العالمي للمدققين الداخليين (IIA)، من أبرز الهيئات التي تسهم في تعزيز مهنة التدقيق الداخلي في الدولة. في المقابل يواصل معهد المحاسبين الإداريين (IMA) ريادته العالمية في مجال المحاسبة الإدارية، ويقدم الدعم المهني، من خلال برامج الشهادات مثل شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA).

ويمثل توقيع المذكرة بداية جديدة للتعاون المستمر في تطوير المحتوى المهني، ويعد بمستقبل مشرق من التفاعل المشترك، الذي يسهم في رفع مستوى مهنة التدقيق الداخلي والمحاسبة الإدارية في الإمارات.