بداية قوية للقطاع الخاص في دبي 2025

تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بشكل حاد في شهر يناير، وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 55.3 نقطة.

وتوسع النشاط الإجمالي بشكل ملحوظ استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على ظروف السوق المواتية، بالإضافة إلى التحسن في المبيعات وقواعد العملاء، كما تراجعت ضغوط التكلفة مع تراجع وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

ومع ذلك أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود زيادات في التوظيف والمخزون في شهر يناير.

إلى ذلك ظل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات قوياً في بداية عام 2025، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، واستمر نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعاً بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة.

ومرة أخرى كان لتحسن المبيعات تأثير محدود على التوظيف، حيث أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في التوظيف، وشهد حجم المخزون اتجاهاً مماثلاً بشكل طفيف على الرغم من النمو القوي في عمليات الشراء.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (RPMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة Global P&S ارتفاعاً إلى 55 نقطة في شهر يناير، مشيراً إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، وكانت القراءة أقل بقليل من مستوى شهر ديسمبر، الذي سجل 55.4 نقطة.

وشهد ما يزيد قليلاً على ربع الشركات التي شملتها الدراسة تحسناً في مستويات لنشاط في بداية العام، وكان هذا الارتفاع مرتبطاً عادة بظروف السوق القوية، وزيادة أعداد العملاء. وأشارت الشركات أيضاً إلى ارتفاع حاد ومستمر في حجم المبيعات، وكان الارتفاع في الطلب مدفوعاً بالأساس بالطلب المحلي.

وساعد تباطؤ التضخم الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في بداية العام. في الوقت نفسه أدت ظروف السوق الصحية والعلاقات الجيدة مع العملاء إلى تسريع فترات التسليم. وقد تم استخدام مستلزمات الإنتاج بشكل عام لخدمة الطلبات الحالية بدلاً من مراكمة المخزون.

وعلى نحو مماثل أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في أعداد الموظفين في شهر يناير، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأسرع منذ شهر أغسطس 2024.

وفي ظل قوة ضغوط الطلب اختارت الشركات غير المنتجة للنفط رفع أسعار مبيعاتها في شهر يناير، وهو ما يمثل أول زيادة في أربعة أشهر.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence: «أشار مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد شهراً جيداً في شهر يناير، وتشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، تعكس وضعاً اقتصادياً صحياً.