سوق دبي يستقر فوق 5200 نقطة بمكاسب 3.8 مليارات درهم

استقر مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5200 نقطة، إذ أغلق المؤشر عند 5218.93 نقطة، ليربح السوق نحو 3.8 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 907.98 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 911.73 مليار درهم في نهاية جلسة اليوم.

وقفز سهم «أمان» بالحد الأقصى عند 0.442 درهم، ليقود ارتفاعات 18 سهماً في سوق دبي، واستحوذ سهما «إعمار» على أكثر من 41.2% من سيولة سوق دبي بقيمة إجمالية جاوزت 219.5 مليون درهم، ليغلق «إعمار للتطوير» مرتفعاً 0.38% عند 13.1 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الإمارات الإسلامي» 10%، و«الوطنية للتأمينات العامة» 8.4%، و«سلامة» 4.1%، و«دبي التجاري» 3.65%، و«باركن» 2.9%.

بينما انخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.4% وسهم دبي للاستثمار بنسبة 0.9% وسهم طالبات 1.4%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 9.24 ملايين درهم في جلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 261.15 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 251.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.004% إلى مستوى 9584.85 نقطة في جلسة اليوم، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بنحو 152.6 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 140.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 96.5 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «حياة للتأمين» 14.95%، و«أسمنت الفجيرة» 10.1%، و«الخليج اﻻستثمارية» 6%، و«أم القيوين للاستثمارات» 4.85%. وارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.7% وسهم الدار العقارية 0.8% وسهم إشراق للاستثمار 1.1%. بينما انخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 0.9%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي في ختام تداولات اليوم، جلسة منتصف الأسبوع، بنحو 7 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.900 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.907 تريليونات درهم في نهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.995 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و911.73 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و533.14 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 455 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 37.3 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام التعاملات، وانخفض مؤشر بورصة مسقط 0.30%، والكويت 0.11% وقطر 0.01%، بينما ارتفعت بورصة البحرين 0.45%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.23%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند 12414 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال. وتراجع سهم أكوا باور، بنسبة 1% وأنهت أسهم اتحاد اتصالات، وبنك الرياض، وسابك للمغذيات، وبنك البلاد، ومكة، وإس تي سي، والتعاونية، والبحوث والإعلام، والمملكة القابضة، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.