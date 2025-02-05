أرباح "دبي لصناعات الطيران" ترتفع 36% إلى 477.5 مليون دولار خلال 2024

ارتفعت أرباح "دبي لصناعات الطيران 36.2% لتصل إلى 477.5 مليون دولار " خلال العام 2024 مقارنة بنحو 350.6 مليون دولار خلال 2023.

وبلغت نسبة الارتفاع في أرباح الشركة قبل الضريبة 45% لتصل إلى 532.3 مليون دولار مقارنة بـ366.3 مليون دولار.

وارتفعت الإيرادات 9% خلال العام 2024 لتتجاوز 1.42 مليار دولار مقارنة بنحو 1.31 مليار دولار خلال 2023، فيما بلغ صافي الربح التشغيلي قبل البنود الاستثنائية 711.1 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 115.6 مليون دولار أمريكي أو 19.4% مقارنة بمبلغ 595.5 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023.

وتجاوز إجمالي الأصول 13 مليار دولار أمريكي نهاية 2024 مقارنة بنحو 12.26 مليار دولار أمريكي في نهاية 2023.، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بعمليات الاستحواذ على الطائرات والنقد الناتج عن العمليات خلال العام.

وكانت دبي لصناعات الطيران، أعلنت الاستحواذ على 83 طائرة منها 30 مملوكة و53 مدارة، وبيع 68 طائرة 19 منها مملوكة و49 منها مدارة خلال 2024.

ووقعت الشركة خلال العام المنقضي، 233 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل لـ190 طائرة مملوكة و43 مدارة، كما وقعت اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لـ17 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس لشركة الخطوط الجوية التركية، وإيستار جيت، وهاينان إيرلاينز.

ووفق البيان الصحفي الصادر عن الشركة، فقد وقعت الشركة أيضاً اتفاقيات نهائية لشراء 36 طائرة من أطراف متعددة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار دولار.

وتعليقاً على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: تعتبر ميزانيتنا العمومية اليوم أقوى من أي وقت مضى، ولا تزال مقاييسنا لكفاية رأس المال والسيولة والتمويل ضمن النطاقات المحددة، وهو ما انعكس في إجراءات التصنيف التي اتخذتها كل من وكالتي موديز وفيتش خلال العام.

وأضاف: لا نزال نشهد طلباً قوياً على الطائرات من عملائنا من شركات الطيران، فمع نهاية عام 2024، كانت جميع طائراتنا إما مؤجرة ضمن اتفاقيات تأجير طويلة الأجل أو في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع عدد من شركات طيران، كما يتضمن سجل الطلبات لدينا التزامات بعقود إيجار طويلة الأجل لعملائنا من شركات الطيران حتى منتصف عام 2026.

وأشار إلى أن قسم الهندسة في الشركة حقق نتائج قياسية حيث ارتفعت إيراداته السنوية بنسبة 33% إلى 186.4 مليون دولار أميركي، في حين زادت أرباحه بنسبة 94% إلى 43.2 مليون دولار أميركي.