دبي الرقمية تشارك في معرض عالم الذكاء الاصطناعي

في سياق مواكبتها للمستجدات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، تشارك دبي الرقمية في معرض عالم الذكاء الاصطناعي الذي يقام في أبوظبي ودبي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ذات الصلة.

يسلط هذا الحدث الضوء على الابتكارات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أحدثت تغييرات جوهرية في طبيعة عمل الحكومات والمؤسسات والمجتمعات، مع التركيز بشكل خاص على أحدث التطورات في هذا المجال، والتي غيرت الكثير من المفاهيم وانعكست بشكل كبير على الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق قال سعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: "في كل يوم تكشف المتغيرات العالمية المتسارعة عن المزيد من التطورات المذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أحدث ثورة كبرى في المفاهيم والتطبيقات وأساليب العمل. ونحن في دبي الرقمية نولي اهتماماً كبيراً بهذا الأمر انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث كانت دبي من الحكومات الرائدة في دراسة أثر الذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب العمل الحكومي والاقتصاد والحياة بشكل عام، وتلا ذلك دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتنا للحاضر والمستقبل."

وأضاف الحميري: "ثم جاءت خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشكل انطلاقة قوية في هذا المجال الذي يشكل دعامة مهمة لتوجهات دبي الرقمية نحو رقمنة الحياة في دبي بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما جاءت القرارات العليا بتعيين رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية لتمثل خطوة متقدمة إضافية في هذا السياق نظراً لأهمية هذه التكنولوجيا الجديدة في تشكيل المستقبل."

ولدى دبي الرقمية قائمة كبيرة بالتطبيقات والمبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي كالموظف الذكي والتطبيقات المختصة بإدارة المواهب واستقطابها وتطويرها. وتشارك دبي الرقمية في المعرض بتسليط الضوء على أحدث هذه المنتجات والمبادرات، ومنها لوحة تحكم دبي التي تقدم نظرة لحظية شاملة لمؤشرات المدينة، بغرض دعم متخذي القرارات في القطاعات الرئيسية بإمارة دبي بناء على البيانات المقدمة.