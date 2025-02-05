45 % نمو أرباح «دبي لصناعات الطيران 2024»​

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية للعام 2024، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضرائب 45 % إلى 532.3 مليون دولار (1.9 مليار درهم)، وزاد إجمالي الإيرادات 9 % إلى 1.42 مليار دولار (5.3 مليارات درهم).

وارتفع إجمالي الأصول بنهاية 2024 إلى 13.03 مليار دولار، وبلغت السيولة المتاحة 3.78 مليارات دولار.

وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 83، منها (30 مملوكة، و53 مدارة)، وبلغ عدد الطائرات المباعة 68 (مملوكة 19، مدارة 49)، وبلغ عدد اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 233 (مملوكة 190، مدارة 43).

وسجل عدد اتفاقيات التأجير طويلة الأمد 17 طائرة بوينج 737 ماكس مع الخطوط الجوية التركية، وإيستار جيت، وخطوط هاينان الجوية.

أداء مميز

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «شهدنا في العام 2024 أداء مميزاً، حيث اتخذت الشركة خطوات مهمة، من خلال استحواذها على 83 طائرة مملوكة ومدارة، ما أدى إلى رفع الإيرادات 9 %، وزيادة الأرباح قبل الضرائب 45 %، وقد مكننا هذا من تحقيق نتائج قوية في هامش الربح قبل الضريبة والعائد على حقوق الملكية. وتعتبر ميزانيتنا العمومية اليوم أقوى من أي وقت مضى، ولا تزال مقاييسنا لكفاية رأس المال والسيولة والتمويل ضمن النطاقات المحددة، وهو ما انعكس في إجراءات التصنيف، التي اتخذتها كل من وكالتي «موديز وفيتش» خلال العام».

طلب قوي

وأضاف: «لا نزال نشهد طلباً قوياً على الطائرات من عملائنا من شركات الطيران، فبنهاية 2024 كانت جميع طائراتنا إما مؤجرة ضمن اتفاقيات تأجير طويلة الأجل وإما في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع عدد من شركات طيران، كما يتضمن سجل الطلبات لدينا التزامات بعقود إيجار طويلة الأجل لعملائنا من شركات الطيران حتى منتصف عام 2026».

وحقق قسم الهندسة في الشركة نتائج قياسية، حيث ارتفعت إيراداته السنوية 33 % إلى 186.4 مليون دولار، في حين زادت أرباحه 94 % إلى 43.2 مليون دولار، ومع إضافة حظيرة طائرات حديثة تضم 5 خطوط جديدة في منشأتنا في العاصمة الأردنية، نتوقع أن تزداد قدرتنا على استقبال الطائرات بنحو 30 %، ما يعزز مكانة جورامكو كونها واحدة من الشركات الرائدة في صيانة وإصلاح وتجديد هياكل الطائرات في المنطقة.