مصرف عجمان يعيد افتتاح فرع الشارقة في زوايا ووك

أعلن مصرف عجمان عن إعادة افتتاحه لفرع الشارقة في زوايا ووك، محققاً بذلك إنجازاً مهماً يعبّر عن التزام المصرف المستمر بالعمل على الارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير بيئة مصرفية مبتكرة.

ومن خلال نقل الفرع من البحيرة إلى زوايا ووك، استغل مصرف عجمان الفرصة وأعاد تصميم الفرع محولاً إياه إلى منشأة عصرية تنسجم مع معايير المصرف الحديثة والتي تعتمد آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في جميع فروعه.

يلبّي الفرع الجديد من خلال موقعه الاستراتيجي في زوايا ووك حاجات المجتمع المحلي في الشارقة، حيث يقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية القائمة على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الملتزمة بتقديم تجربة مصرفية مريحة وسلسة. كما يعكس التصميم الجديد للفرع قيم مصرف عجمان ذات النظرة المستقبلية والتزام المصرف كذلك في تلبية الحاجات المتطورة لعملائه بالكفاءة والسهولة المطلوبة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، " يسعدنا أن نرحب بعودة عملائنا إلى فرع الشارقة الجديد في زوايا ووك والمعزز بمظهر عصري قائم على التكنولوجيا التي تعيد صياغة التجربة المصرفية. ويلتزم مصرف عجمان دوماً بتوفير الحلول المالية عالية المستوى لعملائنا من خلال بيئة تعكس التزامنا بالابتكار وراحة العملاء. ويشكل فرع الشارقة عهداً منا على الالتزام بتقديم الخدمات للمقيمين ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة وفق أعلى معايير الخدمة."

يعمل فرع مصرف عجمان في الشارقة الآن بطاقته الكاملة وهو مزوّد بأحدث النظم والخدمات لتأمين الحاجات المالية المتنوعة لعملائه. ويضمن التصميم الأنيق والعصري للفرع وصول العملاء إلى طيف واسع من الحلول المصرفية التي يقدمها مصرف عجمان ضمن بيئة تجمع حداثة التصميم مع سهولة الاستخدام، وبالاعتماد على فريق متخصص من المحترفين.