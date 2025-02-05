انطلاقة قوية لسوق العقارات في دبي 2025

شهد سوق العقارات في دبي انطلاقة قوية لعام 2025، حيث بلغ إجمالي مبيعات العقارات في يناير 44.4 مليار درهم ، بزيادة 24.1٪ في القيمة عن نفس الشهر من العام الماضي .

وكشف تحديث السوق الصادر عن شركة " FÄM العقارية" عن تسجيل 14,236 معاملة في الشهر الماضي مثلت أيضاً زيادة بنسبة 23.2٪ في الحجم مقارنة مع يناير 2024 .

وأظهرت مبيعات الأراضي لشهر يناير أكبر زيادة، حيث بيعت 811 قطعة أرض - شكلت قفزة هائلة بنحو 151.9٪ على أساس شهري في الحجم - وبيعت مقابل 8.6 مليارات درهم.

وارتفعت مبيعات الفلل بنحو 89.6% إلى 3,117 مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وبلغت قيمتها الإجمالية 16.4 مليار درهم، كما ارتفعت مبيعات الشقق بنحو 7.1% في الحجم إلى 9,945 شقة، بقيمة 18.2 مليار درهم.

المعاملات التجارية

في حين مثلت 363 معاملة عقارية تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم زيادة 17.9% في الحجم عن يناير 2024 ورغم أن متوسط السعر لكل قدم مربع انخفض قليلاً بنسبة 4% إلى 1,550 درهم ، إلا أنه لا يزال يمثل زيادة 81.2% على مدى السنوات الخمس الماضية، من 855 درهم في يناير 2020.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " FÄMالعقارية": "تؤكد الأرقام مرة أخرى على قوة سوق العقارات في دبي والنمو المستمر الذي شهدناه في السنوات الأخيرة وهذا يؤكد مكانة دبي كوجهة آمنة للاستثمار العقاري والتي تستمر في بناء ثقة المستثمرين وجذب الاهتمام من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ."

وارتفعت مبيعات العقارات في دبي لشهر يناير 822٪ من حيث القيمة على مدى السنوات الخمس الماضية - من 4.8 مليار درهم (2700 معاملة) في 2020، و6.6 مليار درهم (3300) عام 2021، و16.3 مليار درهم (5700) عام 2022، و27.8 مليار درهم (9700) عام 2023 و35.8 مليار درهم (11600) العام الماضي .

أغلى العقارات

وكانت أغلى العقارات الفردية المباعة في يناير فيلا فاخرة في مشروع دبي هيلز استيت، والتي حققت 140 مليون درهم، أما أغلى شقة تم بيعها خلال الشهر فبيعت مقابل 57 مليون درهم إماراتي في مشروع آفا في نخلة جميرا من أمنيات .

وبشكل عام، كانت المبيعات الأولى من المطورين أكبر بكثير من مبيعات إعادة البيع - 65% مقابل 35% من حيث الحجم، و60% مقابل 40% من حيث القيمة الإجمالية .

ومع العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم والتي تمثل 9% من إجمالي المبيعات، جاء 31% في نطاق 1-2 مليون درهم ، و27% أقل من مليون درهم ، و20% بين 2-3 مليون درهم و14% بين 3-5 مليون درهم .