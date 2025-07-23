14.8 مليار دولار تجارة الإمارات وهونغ كونغ في 11 شهراً

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 11 كأكبر شريك تجاري لهونغ كونغ. وحتى نوفمبر 2024، بلغ إجمالي قيمة التجارة بين الجانبين أكثر من 14.8 مليار دولار أمريكي، حيث تبوأت دولة الإمارات المرتبة الـ 6 كأكبر سوق تصدير لهونغ كونغ بقيمة صادرات تجاوزت 11.2 مليار دولار أمريكي، والمرتبة الـ 17 كأكبر مستورد بقيمة واردات تخطت 3.5 مليارات دولار أمريكي.

وتربط هونغ كونغ ودولة الإمارات علاقات تجارية ثنائية قوية منذ سنوات، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وإضافة إلى المزايا التجارية التي تتمتع بها هونغ كونغ، يعمل «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ» (HKTDC) على جمع أحدث المعلومات السوقية وبناء شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الأعمال وتطوير الفرص التجارية للشركات.

وأعلن «دانيال لام»، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ»، في مؤتمر صحفي بدبي أنه سيتم تنظيم أربعة معارض تجارية دولية هذا الخريف في هونغ كونغ، ستشكل منصات مثالية للتجار والموردين من دولة الإمارات لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة، وهذه المعارض هي، معرض هونغ كونغ للإلكترونيات – (نسخة الخريف) (13 – 16 أكتوبر 2025)، ومعرض الإلكترونيات آسيا (13 – 16 أكتوبر 2025)، ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (نسخة الخريف) (27 – 30 أكتوبر 2025)، ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنيات الضوئية (28 – 31 أكتوبر 2025).

عرض الابتكارات

يفخر مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بالتعاون مع شركة هونغ كونغ لمجمّعات العلوم والتكنولوجيا (HKSTP)، بالكشف عن أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا ضمن فعاليتين بارزتين في دبي؛ وهما: معرض «جيتكس جلوبال 2025» المقرر انعقاده من 13 إلى 17 أكتوبر، ومعرض «إكسباند نورث ستار 2025» الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وبمشاركة أكثر من 20 شركة تكنولوجية مبتكرة من هونغ كونغ، ستسلّط الأجنحة الضوء على المكانة المتنامية للمدينة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، كما ستوفر منصة لربط الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في هونغ كونغ بالمستثمرين العالميين، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

وستقام النسخة السابعة والعشرون من معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة – نسخة الخريف في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، بينما تحتضن «آسيا وورلد إكسبو» النسخة العاشرة من معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنيات الضوئية من 28 إلى 31 أكتوبر 2025. وتحت شعار «تصاميم مضيئة لمستقبل أكثر ذكاءً»، سيجمع المعرضان أكثر من 3,000 عارض، ليشكلا معاً سوقاً عالمياً مرموقاً في قطاع الإضاءة يزخر بفرص تجارية واعدة.