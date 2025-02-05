«هاوس أوف هايب» أحدث وجهات دبي الترفيهية تفتتح أبوابها الجمعة

تستعد «هاوس أوف هايب»، أحدث الوجهات الترفيهية في دبي لاستقبال الزوار رسمياً يوم الجمعة في الحي الصيني في دبي مول، حيث تعد وجهة ترفيهية استثنائية، تجمع بين الموضة والألعاب والأنشطة التفاعلية وتجارب الطعام المميزة في أجواء ترفيهية لا مثيل لها.

وتمثل «هاوس أوف هايب» فرصة فريدة لاستكشاف عالم يتحول فيه الواقع إلى خيال، حيث تتلاشى الحدود بين الإبداع والترفيه. فهي ليست مجرد وجهة ترفيهية جديدة، بل مفهوم متكامل يعيد تعريف الترفيه بأسلوب مبتكر، ليجعل من كل لحظة تجربة تستحق التوثيق والمشاركة. وتقدم الوجهة أكثر من 100 مغامرة استثنائية مصممة خصيصاً لعشاق الموضة، والمذاقات الفريدة، والعائلات، والمبدعين، ومحبي الألعاب الإلكترونية. كما تضم 18 عالماً غامراً، وأكثر من 59 تجربة ترفيهية مميزة، بالإضافة إلى 55 مساحة مخصصة لصناع المحتوى، إلى جانب عروض مبهرة، و14 وجهة تسوق حصرية، و6 مطاعم متميزة تقدم تجارب طعام فريدة في أجواء استثنائية.

ويتميز هذا العالم بتجربة غامرة غير مسبوقة، تبدأ بالعوالم الغامرة التي تملأ الفضاء بحركة متغيرة، مروراً بالإسقاطات البصرية الضخمة بزاوية 360 درجة، وصولاً إلى القصور المزينة بالمرايا، التي تعكس انعكاسات لا نهائية، مما يخلق إحساساً بالامتداد البصري اللامحدود. وتضم الوجهة ممرات خفية تقود إلى مساحات تفاعلية، حيث تتغير الألوان والأشكال باستمرار في تناغم بصري يحاكي النجوم المتلألئة.

ومن بين العناصر البارزة، يبرز (The Box) بتصميمه الفريد، حيث تتحرك الثريا الآلية بتناغم دقيق مع الإيقاعات الموسيقية، والحدائق الكونية التي تمزج بين الألوان والتصاميم المستقبلية في بيئة تفاعلية مبتكرة.

وتم تصميم الوجهة لضمان تقديم تجربة مخصصة لكل زائر، حيث توفر مجموعة متنوعة من المساحات المخصصة لابتكار المحتوى، مما يتيح لكل ضيف فرصة التميز بأسلوبه الفريد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن للزوار استخدام أصواتهم لإنشاء تصميم فريد للحذاء الرياضي الخاص في U-Design، حيث تتحول الأصوات إلى إبداعات رقمية مبتكرة سواءً بالهمس، أو الغناء، أو حتى مشاركة الأسرار، تترجم اهتزازات الصوت إلى تصميم رقمي فريد لحذاء رياضي، يرافقه مقطوعة موسيقية مخصصة.

ويمكن للزائر خوض تجربة تفاعلية متكاملة، حيث يصبح نجم مقطع الفيديو الموسيقي الخاص به، بمرافقة راقصين افتراضيين يتبعون حركاته بدقة. إضافة إلى ذلك، تتيح التجربة المشاركة في لعبة تكشف عن ملامح الشخصية، لتولد صوراً رمزية فريدة بتقنية الواقع المعزز، جاهزة للمشاركة مع الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن للزوار اكتشاف عالم من النكهات الاستثنائية، حيث تقدم «هاوس أوف هايب» تجارب طعام حصرية لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر، أو التجول عبر ممرات الشوارع المضاءة بالنيون في طوكيو، والاستمتاع بلفائف يدوية متقنة تُقدَّم مع مشروبات غنية بالنيتروجين في HARAJUJU.

وفي BOBA، يلتقي المطبخ الكوري بالياباني في تجربة فريدة، حيث تُقدَّم أطباق مبتكرة بأشكال وألوان مميزة. كما يمكن للزوار خوض جولة تذوق استثنائية، حيث تنتشر مجموعة متنوعة من الحلويات ومأكولات الشوارع المميزة في مختلف أرجاء الوجهة، مما يوفر تجربة مذاقية غنية ومتنوعة.

وتتواصل التجارب الاستثنائية في هاوس أوف هايب لتشمل فرصاً مميزة للفوز بجوائز فريدة عبر مسابقات تفاعلية، مثل إكمال المهام، والبحث عن الكنز، وإنشاء محتوى إبداعي. ومع توفر أكثر من 55 محطة ألعاب تقدم جوائز مذهلة، إلى جانب 14 تجربة بيع بالتجزئة، تتحول الوجهة إلى عالم من المفاجآت. كذلك يمكن للزوار اختبار حظهم في آلات الجوائز التي تقدم هدايا وجوائز حصرية، أو المشاركة في تحديات تيك توك العفوية التي توفر مكافآت فورية. ولإضافة لمسة من التميز إلى التجربة، يمكن زيارة متجر Eleven 7 المميز لاستكشاف الحلويات الفريدة، وتجربة مذاق الآيس كريم الأسود، والتسوق من تشكيلة واسعة من الهدايا المبتكرة.

وتقدم هاوس أوف هايب مجموعة من العروض الترفيهية المميزة التي تشكل خلفيات فريدة لالتقاط صور استثنائية مع الشخصيات التفاعلية. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعروض الفلاش المفاجئة، حيث تتاح لهم فرصة الانضمام إلى الفرق، والمشاركة في التحديات، وتقديم العروض التفاعلية، للحصول على فرصة للفوز بجوائز مميزة.