مدينة إكسبو دبي تحصل على "آيزو" للاستدامة في الفعاليات

حصلت مدينة إكسبو دبي على شهادة آيزو (20121:2024) للاستدامة في الفعاليات عبر مواقع متعددة في المدينة، ما يُبرز التزامها باستدامة الفعاليات ضمن رؤيتها للتنمية الحضرية المستدامة.

شهادة آيزو 20121:2024 هي معيار دولي لأنظمة إدارة الفعاليات المستدامة، وتؤكد أن مدينة إكسبو دبي تطبق نظام إدارة فعالاً لدمج الاستدامة بشكل شامل في تخطيط الفعاليات وعملياتها؛ والتخفيف من أي آثار سلبية ناجمة عن الفعاليات وتقليلها إلى أدنى حد ممكن؛ وتعزيز إرث إيجابي؛ وتعزيز مشاركة أصحاب الشأن؛ ومعالجة القضايا الرئيسية، بما في ذلك تغير المناخ، والممارسات الأخلاقية، والأثر الاجتماعي، وسهولة الوصول، والشمول.

ولمنح الشهادة، أجرت بيرو فيريتاس، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، تدقيقاً شاملاً على مختلف نواحي تنظيم الفعاليات، بدءًا من الزيارات والمشتريات، وصولًا إلى عمليات الصحة والسلامة وإدارة المرافق، والمواقع الداخلية والخارجية، بما في ذلك ساحة الوصل، ومركز تواصل للمؤتمرات، وتيرا، وألف، ونيكسس، وجناح المرأة. ويمثل هذا الإنجاز أول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل فيها ستة مواقع ضمن منطقة واحدة على شهادة آيزو 20121:2024، وهو المعيار الدولي المُحدّث لإدارة الفعاليات المستدامة.

قال سانجيف كوسلا، نائب رئيس، الاستراتيجية المؤسسية في مدينة إكسبو دبي: "مدينة إكسبو دبي هي إرث إكسبو 2020، والفعاليات جزء لا يتجزأ من هويتنا، سواء أكانت فعاليات عائلية مميزة أم مؤتمرات تُسهم في دفع عجلة التقدم في أكثر قضايا العالم إلحاحًا. وبصفتها منصةً للتعاون، تقوم مدينة إكسبو دبي بدور هام كوجهةٍ للفعاليات ومركزٍ للقطاعات الرئيسية التي تُسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ونحن ملتزمون بأداء هذا الدور بمسؤوليةٍ مع نمو مدينتنا وتطورها. تمثل شهادة آيزو للاستدامة في الفعاليات اعترافًا بجهودنا الرامية إلى ترسيخ الاستدامة في كل ما نقوم به، ما يُعزز من مكانة إكسبو سيتي كمجتمعٍ نابضٍ بالحياة يُحافظ على التوازن بين الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي."

وتمتلك مدينة إكسبو دبي نظاما مخصصا لإدارة الفعاليات المستدامة، يتبنى أفضل الممارسات الدولية للأماكن والفعاليات المستدامة، ويُكيّفها مع واقع المنطقة. وفي شهادةٍ على تميز جهودها اختارت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مدينة إكسبو دبي في دليلها للفعاليات المستدامة كمثالٍ للمواقع والوجهات التي تُركز على الاستدامة والمسؤولية البيئية. كما تسلط الضوء عليها كنموذجٍ للتصميم الحضري المستدام في تقريرها السنوي للاستدامة.

ويأتي الحصول على شهادة إدارة الفعاليات المستدامة في أعقاب حصول مدينة إكسبو دبي على شهادة وجهة معتمدة للتوحد لما تقدمه من دعم للزوار المصابين بالتوحد والذين يعانون من الاضطرابات الحسية. كما حققت المدينة في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة معايير WELL Community، وهو معيار يُركّز على الصحة والرفاهية، بالإضافة إلى تحقيقها معايير الفئة البلاتينية من شهادة "لييد للمدن والمجتمعات"، والتي تُركّز على الشمول والتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

يتضمن المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي أيضًا أهدافًا محددة في مجالات مثل: حماية التنوع البيولوجي وزيادته؛ وخفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام الطاقة النظيفة؛ وخفض استهلاك المياه وزيادة استخدام مصادر المياه البديلة؛ وزيادة استخدام خيارات النقل العام المستدامة منخفضة الكربون، وإنشاء مساحات تشجع على المشي وركوب الدراجات؛ وتسهيل الفرص الاقتصادية وخلق بيئة عمل عالية الجودة.

مدينة إكسبو دبي مركز رئيسي في خطة دبي الحضرية 2040، وتقع في قلب مستقبل دبي، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومركز دبي للمعارض وميناء جبل علي. وتعتمد المدينة مخططاً رئيسياً يركز على الإنسان والبيئة ويستفيد من موقعها الاستراتيجي المتميز.