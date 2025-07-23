1.7 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول بنمو 16.7%

دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري عن نتائجه المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققاً إنجازاً بارزاً مع نمو أرباحه على مدار 20 ربعاً متتالياً – وهو إنجاز لم يحققه أي بنك آخر في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها. وحقق البنك صافي أرباح قبل الضرائب بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.69 مليار درهم، بنمو 16.7%، مقارنة مع 1.45 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وبلغ الدخل التشغيلي 2.82 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وبلغ إجمالي القروض 105 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بـ31 ديسمبر2024.

وقد تعزز النمو القوي لبنك دبي التجاري مع تجاوز إجمالي أصوله 150 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه، مما يعكس الزخم المستمر والتنفيذ الفعال لاستراتيجيته. ويُعزى هذا الأداء إلى التفاعل النشط للعملاء، ونشاط الإقراض القوي، والتوسع الاقتصادي واسع النطاق المدعوم باستثمارات القطاع العام والنمو السكاني.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تحقيق 20 ربعاً متتالياً من نمو صافي الأرباح، إلى جانب نمو الأصول لتتجاوز 150 مليار درهم إماراتي، يمثل إنجازات هامة لبنك دبي التجاري». وأضاف: «يُظهر أداؤنا المتماسك على مدار السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات العالمية مثل الجائحة وتقلبات أسعار الفائدة واضطرابات سلاسل التوريد، قوة استراتيجيتنا والتزامنا المستمر تجاه عملائنا. نحن سعداء بهذا الأداء الأخير، الذي يعد مؤشرًا على النمو المنضبط وريادتنا في السوق. ونظل نركز على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لعام 2025 وما بعده».

تواصل أجندة التحول الرقمي في بنك دبي التجاري تحقيق نتائج إيجابية. فقد سجل البنك خلال النصف الأول من 2025 أعلى صافي نقاط الترويج بين عملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد تحسينات في عمليات دمج العملاء وجودة الخدمات.

في الوقت نفسه، نال بنك دبي التجاري العديد من الجوائز في القطاع بفضل ريادته في الابتكار، بما في ذلك أفضل مبادرات التحول الرقمي، أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول، وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية، مما يعزز من التزامه بنهج الرقمنة.

كما دعم البنك مبادرات وطنية عديدة مثل مدفوعات «آني» وبرنامج تسريع الصادرات (Xport Xponential) التابع لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مما يؤكد التزامه برؤية دولة الإمارات للابتكار والشمول المالي.

واليوم، في عقده السادس، يواصل بنك دبي التجاري تقديم أفضل عوائد فصلية في القطاع، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 22.6%، ونسبة التكلفة إلى الدخل 26.5%، مع تحسن في جودة الأصول. وبفضل قاعدة رأس مال قوية واستراتيجية رقمية واضحة، فإن البنك يتمتع بموقع متميز لمواصلة مسيرة النمو ودعم طموحات الدولة.