"بروبرتي فايندر": 72% نسبة الباحثين عن شراء منزل في الإمارات خلال 6 أشهر

كشفت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق PF Market Pulse، استطلاع ثقة المستهلكين الذي يُنشر كل شهرين، والذي يقدّم معلومات فورية حول سلوك المشترين والبائعين وتوقعات السوق على امتداد المشهد العقاري في دولة الإمارات.

وتستفيد بروبرتي فايندر من كونها المنصة العقارية الأكثر زيارة وموثوقية في المنطقة لترصد نبض السوق. ومن خلال أسئلة موجَّهة، تقدم مجموعة من المستخدمين، ممن لديهم نيّة حقيقية للشراء أو البيع، معلومات قيّمة حول تصوراتهم لسوق العقارات. ويبدأ التفاعل مع المستخدمين النشطين في تصفّح العروض العقارية بسؤال "هل تخطط لشراء عقار خلال الأشهر الستة القادمة؟" وفي حال الإجابة بالإيجاب، يظهر لهم سؤالاً آخر بخيارات متعددة: "كيف تتوقع أن تتغير أسعار العقارات خلال الأشهر الستة القادمة؟"

ويُظهر استطلاع PF Market Pulse إقبالاً قوياً ومنتظماً على امتلاك العقارات في المنطقة، مما يعزز زخم سوق العقارات وثقة المستهلكين. وأشار حوالي ثلاثة من كل أربعة مشاركين في الاستطلاع (72%) خلال شهر مايو إلى خطط لشراء عقار خلال الأشهر الستة القادمة. واستمر هذا الزخم في شهر يونيو، مع كشف 69% من المشاركين عن استمرار نيّتهم في الشراء، ما يعكس وجود طلب مستمر في السوق.

وفي الوقت نفسه، شهدت توقعات الأسعار تطوراً ملحوظاً. ففي شهر مايو 2025، شهدت آراء المشترين تبايناً واضحاً، إذ توقّع 37% منهم انخفاض الأسعار، فيما أشار 34% أنها ستزداد، و29% أنها لن تتغير. وبحلول شهر يونيو، بدأ مزيد من المشترين يتوقّعون هدوء زخم السوق، مع ترجيح 44% منهم حدوث انخفاض في الأسعار، على عكس 30% الذين توقّعوا زيادتها، فيما أشار 26% بأنها ستبقى على حالها.

ويدلّ هذا التحوّل إلى تزايد القناعة بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار قد بدأت بالاعتدال، في دلالة على نضج أكبر في نظرة الباحثين عن العقارات والمشترين، مع استمرار تغيرات السوق.

ومع أكثر من 13000 مشارك ساهم في المرحلة الأولى من الاستطلاع، توفر البيانات فهماً غير مسبوق لعقلية المشترين والبائعين الذين يراقبون السوق، وتحركات الأسعار، وتغيرات العرض. ويعزز الاستطلاع الجديد مكانة بروبرتي فايندر بصفتها جهة رائدة في السوق، ليس فقط على مستوى البيانات والانتشار، بل أيضاً في فهم جمهورها من خلال معلومات دقيقة وفورية قائمة على التحليل الذكي.

وقالت سيفجي غور، الرئيسة التنفيذية للتسويق، بروبرتي فايندر تعليقاً على هذا الموضوع: "من خلال إطلاق استطلاع PF Market Pulse، نُعزز موقعنا الريادي بصفتنا المنصة العقارية الأولى في المنطقة، ليس فقط من حيث الانتشار والبيانات، بل أيضاً من حيث قدرتنا الحقيقية على فهم جمهورنا والمساهمة في توجيه الحوار في القطاع من خلال معلومات قائمة على التحليل الذكي. وتشكل هذه الخطوة دعماً مباشراً لمهمتنا في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في أسلوب المعيشة بالمنطقة، من خلال تمكين مستخدمينا وشركائنا بمزيد من الوضوح والثقة لاتخاذ قرارات مدروسة. وتُبرز النتائج استمرار الرغبة القوية في تملك المنازل في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على تنامي وعي المشترين وثقتهم في السوق واستجابتهم لمعطيات المشهد".