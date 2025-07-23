مليار دولار تمويلات موانئ دبي العالمية للشركات في الأسواق الناشئة لتعزيز حركة التجارة

هَيَّأت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إمكانات تمويلية لتعزيز حركة التجارة بأكثر من مليار دولار أمريكي كرأس مال عامل للشركات في الأسواق الناشئة، ما أسهم في سد فجوة التمويل التي تُعاني منها التجارة العالمية وفي ضمان استمرارية حركة البضائع في ظل بعضٍ من أكثر التحديات الاقتصادية صعوبةً في العالم.

تحقق هذا الإنجاز بفضل الدمج بين عمليات الإقراض الخاصة بمجموعة موانئ دبي العالمية وشراكاتها مع أكثر من 32 مؤسسة مالية حول العالم، بما في ذلك جي بي مورغان، وستاندرد بنك، ونيد بنك، وغيرها من المؤسسات الكبرى. وتسهم حلول التمويل التي تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب القدرات اللوجستية للمجموعة، في تقليل المخاطر وتحسين فرص الحصول على رأس المال للشركات من كافة الفئات التي تعاني من نقص الخدمات التمويلية، مما يعني تقليل العوائق أمام حركة التجارة الدولية.

ومن خلال الجمع بين مبادرات تمويل التجارة وباقات الخدمات اللوجستية، توفر «دي بي ورلد» للشركات التمويل والوضوح والشفافية الفورية في سلاسل التوريد الخاصة بها. ويساعد هذا النموذج المتكامل المُقرضين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، مما يُتيح لهم الحصول على رأس المال حيث تشتد الحاجة إليه. كما أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقةً بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، ما يعزز فعالية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات.

وقد أسهمت خدمات تمويل التجارة العالمية من مجموعة موانئ دبي العالمية حتى الآن في تمكين التجارة عبر أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا، داعمةً قطاعاتٍ تشمل الزراعة والمعادن والسيارات والأعمال الهندسية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يؤكد نمو أعمالنا في مجال تمويل التجارة دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمحفز لحركة لتجارة العالمية. ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية، نتمكن من المساهمة في بناء منظومة تجارية أكثر شمولية ومرونة».

وأكد سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول في مجموعة موانئ دبي العالمية للتمويل التجاري، استمرار جهود «دي دي ورلد» في تسهيل التدفق التجاري، وقال: «تُعدّ التجارة العابرة للحدود محرك النمو الاقتصادي عالمياً، إلا أن الحصول على تمويل ميسور التكلفة لا يزال يُشكّل عائقاً ضخماً أمام العديد من الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة. ويعكس وصولنا إلى هذا الإنجاز البالغة قيمته مليار دولار أمريكي التزامنا بتحسين هذا الوضع. فمن خلال منصة مجموعة موانئ دبي العالمية لتمويل التجارة، تمكّنا من تأسيس شبكة تربط الشركات برأس المال، وتبسيط عملية التمويل، وتمكين التجارة من التدفق بشكل أكثر موثوقيةً على النطاق العالمي».

الجدير بالذكر أن الفجوة التمويلية في التجارة العالمية، والتي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي (المصدر: استبيان بنك التنمية الآسيوي)، تحد من الفرص المتوفرة للشركات في الاقتصادات النامية، وخاصة تلك التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب سجلها الائتماني المحدود، أو نقص الضمانات، أو الميزانيات العمومية الضعيفة التي تصنفها على أنها عالية المخاطر.