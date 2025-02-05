ثاني الزيودي: حريصون على تعزيز القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها

زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ترافقه الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام للمؤسسة، شركة «جلوبال فارما» للصناعات الدوائية بدبي.

وذلك بهدف دعم القطاع الدوائي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، في إطار الدور الاستراتيجي للمؤسسة لدعم الشركات الوطنية من أجل الارتقاء بمنظومة الصناعات الدوائية، نحو آفاق مبتكرة ترسخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار الدوائي إقليمياً وعالمياً.

وقام الدكتور ثاني الزيودي بجولة في منشآت «جلوبال فارما» اطلع خلالها على جهود الشركة في توسيع خطوط منتجاتها وتعزيز مكانتها في قطاع الأدوية وأحدث منتجاتها الدوائية لعلاج مجموعة من الأمراض، من ضمنها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي وأمراض العظام.

وأكد حرص المؤسسة على تعزيز القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها، مشيراً إلى أن القطاع الدوائي ركيزة أساسية في تعزيز الرعاية الصحية في الدولة، والأمن الدوائي واستدامة المنتجات الطبية، لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الريادة في جميع القطاعات، منها الصحية والدوائية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتأكيد ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات العالمية.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم النمو المستدام على مستوى القطاع الدوائي، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الوطنية لتسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة، عبر تبني التقنيات المتقدمة لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، لتوفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي بالدولة، بما يسهم بتحسين جودة الحياة.