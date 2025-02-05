«مساكن دبي» مشاركة 50 ألف مقيم في فعاليات مجتمعية خلال 2024

أعلنت «مساكن دبي»، التي تملك إحدى أكبر محافظ التأجير السكني في دبي ضمن مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، تسجيلها أداءً قوياً على صعيد المشاركة المجتمعية في سنة 2024.

وفي إطار التأكيد على التزامها تعزيز شعور المقيمين بالسعادة والانتماء، استضافت «مساكن دبي» أكثر من 85 نشاطاً وفعاليةً مختارةً ضمن محفظتها الواسعة التي تضمّ أكثر من 20 مجمّعاً سكنياً، والتي استقطبت ما يزيد على 50 ألف مشاركٍ وهو ضعف العدد المسجّل في العام السابق.

يبرز هذا الارتفاع في نسبة مشاركة المقيمين التزام «مساكن دبي» توفير مجمّعات سكنية مترابطة وغنية بالأنشطة المجتمعية. وكانت هذه الفعاليات فرصة للاحتفاء بالتنوّع السكاني لما يزيد على 140,000 مقيم من أكثر من 135 جنسية، بما يعزّز فرص تبادل الخبرات وإعادة إحياء التقاليد الاجتماعية وتعزيز الروابط بين المقيمين ضمن المجمّعات السكنية.

في سنة 2024، تم إطلاق العلامة التجارية «مساكن دبي»، التي كانت تُعرف سابقاً بعلامة «دبي لإدارة الأصول»، وذلك في أعقاب ضمّ شركتي «نخيل» و«ميدان» ضمن مظلّة «دبي القابضة».

وأسهمت هذه الخطوة في توسيع نطاق محفظة «مساكن دبي» على مستوى الإمارة لتضمّ أكثر من 35,000 وحدة سكنية، ضمن ما يزيد على 20 مجمّعاً سكنياً لأكثر من 140 ألف مقيم، ما عزّز مكانتها إحدى كبرى شركات التأجير السكني في دبي.