أطلقت شركة بوسطن كونسلتينج جروب أحدث تقرير لها بعنوان إطلاق الإمكانات: استراتيجيات ريادة النضج الرقمي والذكاء الاصطناعي في دول الخليج.

وسلط التقرير الضوء على النجاحات الملهمة للمؤسسات في الإمارات وقطر والسعودية في رحلة التحول الرقمي، موظفةً أحدث استراتيجيات التقنية والذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزات تنموية طموحة.

وتؤكد الدراسة أن التميز في القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة للنمو، محققاً نقلات نوعية في الإيرادات والقيمة السوقية للمؤسسات.

مشيرة إلى أن 49% من المؤسسات في دول التعاون تسهم في دعم إمكانات النضج الرقمي. وكشفت نتائج الدراسة التحليلية الشاملة لأكثر من 200 مؤسسة، موزعة على 8 قطاعات استراتيجية، عن تميز المؤسسات ذات القدرات الرقمية المتطورة وتمكنها من تحقيق نتائج أفضل من منافسيها.

كما استثمرت هذه المؤسسات بقوة في مستقبل الذكاء الاصطناعي، بمضاعفة تمويلها 2.4 مرة فضلاً عن تعزيز فريق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي 2.3 ضعف في 2024.

وأثمرت هذه الاستثمارات تسارعاً ملحوظاً في إطلاق المنتجات الرقمية بنسبة 1.25 ضعف، بالتزامن مع التوسع الناجح في نشر حلول الذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي بمعدل 2.3 ضعف بمختلف قطاعات المؤسسة. وفي مشهد يبرز التطور التقني المتسارع، نجحت 47% من المؤسسات في دول التعاون في تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة.