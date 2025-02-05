100 % إشغال سوق الحراج بالشارقة في 2024

حقق سوق الحراج التابع لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة خلال العام الماضي نسبة إشغال بلغت 100% ونجح في أن يصبح عضواً في منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO) إلى جانب تنظيم مسابقة أفضل السيارات والدراجات النارية بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة ومنظمة الإمارات لرياضة السيارات.

جاءت هذه الإنجازات النوعية في ظل ما يشهده سوق الحراج من حركة نشطة على مدار العام كونه يشكل وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات ويسهم في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة. وقال سعيد مطر السويدي، مدير أول سوق الحراج:

«نحرص دوماً على طرح مبادرات حيوية وفعالة تسهم في استمرار التطوير والارتقاء بخدمات السوق المقدمة للتجار وأصحاب المعارض والعملاء وتطويرها، وبالتالي التأكيد على مكانة سوق الحراج المرموقة».

وأوضح أن السوق يهدف إلى إعادة صياغة أنظمة ومعايير عالم السيارات في إطار من الشفافية وإيجاد بيئة تنافسية تعود بالفائدة على المشتري والبائع على حد سواء ضمن وجهة واحدة حافلة بأجواء من الراحة والقيمة والثقة والتنوع.

ولفت إلى أن سوق الحراج يمثل بيئة استثمارية حقيقية تلبي جميع متطلبات التجار والمستثمرين، ويسهم السوق في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة اقتصادياً.