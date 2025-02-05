طيران الإمارات تتبرع بـ 12 ألف قناع للعين لمبادرات تدريب معلمي ذوي الإعاقة البصرية

وزعت طيران الإمارات أكثر من 12 ألف قناع للعين المستخدمة في درجة الأعمال على مدارس المكفوفين - مراكز الخدمات الحسية ودعم الرؤية بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتواصل مع المجتمعات.

واستلهمت المبادرة من فكرة طرحتها إحدى المعلمات بأسكتلندا، حيث قام بربط طيران الإمارات بشبكة تضم أكثر من 80 مزود خدمة في المملكة المتحدة، وشرح كيفية استخدام أقنعة العين في تدريب الكوادر التعليمية.

وفي سبتمبر 2024، فكرت تريسي بيرس، وهي معلمة في مدرسة رويال بلايند في إدنبرة، في التواصل مع طيران الإمارات لطلب أقنعة للعيون، مع العلم أن هذه الأقنعة يستخدمها الركاب الذين يسافرون ليلاً على متن رحلات طيران الإمارات إلى 140 وجهة.

وتعمل تريسي وزملاؤها مع الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية في أسكتلندا، حيث يقومون بتدريب المعلمين وموظفي الدعم على أفضل السبل لدعم الشباب المكفوفين أو ضعاف البصر.

وكتبت تريسي بشغف عن المدرسة، وأنهم غالباً ما يستخدمون أقنعة العيون أثناء أنشطة التدريب، لمحاكاة ضعف البصر. وتمكنت فرق العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في طيران الإمارات من توفير أقنعة العيون لتلبية طلب تريسي، وشجعوا تريسي على التواصل مع شبكتها من المعلمين بالمملكة المتحدة حتى يمكن تلبية طلبات متعددة.

وفي غضون أيام قليلة، تلقت طيران الإمارات طلبات من أكثر من 80 معلماً متخصصاً في أنحاء المملكة المتحدة، والذين أبدوا رغبتهم في استخدام أقنعة العيون في التدريبات.

وحتى نوفمبر تم توزيع 12250 قناعاً على المدارس والمراكز، مثل جمعيات الكلاب الإرشادية للمكفوفين ومراكز التعلم والدمج ومقدمي الخدمات الحسية ومدارس مجتمع ضعاف البصر وخدمات التأهيل.