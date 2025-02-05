تطوير منشأة لتخزين الحبوب بميناء خليفة

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع مطاحن العين، إحدى شركات مجموعة الهزاع الاستثمارية، لتطوير منشأة حديثة لتخزين ومعالجة الحبوب في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، مما يعزز قدرات الميناء ويرسخ مكانته مركزاً رئيسياً للتجارة ومعالجة الأغذية في المنطقة.

ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنشأة 50 ألف متر مربع، وستتمتع بطاقة تخزين تصل إلى حوالي 300 ألف طن متري، ومن المتوقع أن تبدأ العمل بعد عامين ونصف العام من بدء أعمال البناء. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة في دعم مبادرات الأمن الغذائي وفي النمو الاقتصادي للمنطقة، عبر خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة التجارية.

وستوفر المساحة التي تشغل موقعا استراتيجيا بميناء خليفة، إمكانية الوصول المباشر إلى أرصفة المياه العميقة ومرافق الموانئ عالمية المستوى في ميناء خليفة، وستعزز المنشأة كفاءة وقدرة تخزين الحبوب ومناولتها، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الحبوب بدول التعاون وخارجها.