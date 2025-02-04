مسابقة دولية لتسليط الضوء على أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار

شهدت دولة الإمارات مؤخراً انطلاق مسابقة دولية «سايبس الدولية 2025 للعلوم والتكنولوجيا والهندسة»، حيث شاركت فيها العديد من الشركات ذات الصلة، من بينها شركة «LODD» «لود» المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار وحلول التوصيل اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قادت ورشة عمل لتعزيز وعي المشاركين فيها من مختلف الأعمال حول أحدث التقنيات والحلول المتطورة في هذا المجال، في ظل تسليط الضوء على الدور المهم للتكنولوجيا في صياغة المستقبل، وإلهام الجيل القادم من المبتكرين والمتخصصين في مختلف المجالات.

وقال راشد المناعي الرئيس التنفيذي لشركة LODD: «تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة في إطار التزامنا المتواصل تجاه التعاون مع الشركاء في مختلف القطاع، من بينها التعليمي لتعزيز تطوير التقنيات والابتكارات القائمة على الاستفادة من مجالات العلوم والتكنولوجيا؛ وسط حرصنا على تأهيل جيل قادم من المهندسين والمبتكرين. بصفتنا أحد الرواد الكبار في قطاع الطائرات بدون طيار نسعى أيضاً إلى تعزيز دولة الإمارات في قطاع تكنولوجيا الأنظمة الجوية ودعم المبتكرين، وتعريفهم بالتطبيقات العملية، فضلاً على تعريفهم بالفرص الواعد في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يشهد نمواً متسارعاً».