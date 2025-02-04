«الطيران المدني»: انضمام 33 شريكاً رئيسياً لندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انضمام 33 شريكاً رئيسياً للنسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام، والتي ستعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبوظبي في الفترة من 10 إلى 12 فبراير.

وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 مختص في قطاع الطيران من 193 دولة، ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول مستقبل الطيران المستدام، وكذلك ابتكار الحلول العملية لدعم التحولات البيئية في صناعة الطيران.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «عدد الشركاء الداعمين لهذا الحدث يعكس أهميته في إحداث خطوات فارقة في الجهود الدولية نحو منظومة طيران أكثر استدامة. تُعد الندوة العالمية لدعم التنفيذ حدثاً رئيسياً على أجندة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، حيث تناقش كافة المبادرات التي تحت مظلة المنظمة بهدف تعزيز منظومة طيران أكثر أماناً وسلامة واستدامة. استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الضخم تحمل أهمية خاصة، لا سيما مع إطلاق النسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام، الذي يهدف إلى توحيد الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطيران». وتابع السويدي: «لا شك أن القطاع بحاجة إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز من كفاءة صناعة الطيران وتقلل من آثارها البيئية».

وتشمل قائمة الشركاء الداعمين لهذا الحدث العالمي، إلى جانب مؤسسة مستقبل الطيران المستدام، كلاً من: مطارات أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، طيران الاتحاد، طيران الإمارات، فلاي دبي، شركة المتحدة للطيران، شركة (AO) للطائرات بدون طيار، شركة «فالكون لخدمات الطيران»، شركة «آرتشر للطيران»، مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، شركة (سند) التابعة لمبادلة، وشركة إيرباص، شركة بوينغ، شركة «إندرا»، شركة «أدنوك»، شركة «فولار للتنقل الجوي»، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران.

بالإضافة إلى مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الطيران المستدام، مثل: شركة «لوموس للتكنولوجيا»، مجموعة «ZR2» للحد من الانبعاثات الكربونية، شركة «توبسوي» لحلول تحول الطاقة، شركة «LODD» للخدمات اللوجستية الذاتية، شركة «سمارت إنيرجي»، شركة «فريكونتيس»، شركة «جونسون ماثي» المتخصصة في مجال التقنيات المستدامة، شركة «سكايز فيفتي» المتخصصة في استدامة الطيران وتسريع الوصول إلى الحياد الكربوني لصناعة الطيران، وشركة «كينج أند سبولدينج» للاستشارات. كما تضم قائمة الشركاء الإعلاميين للحدث الدولي الأكبر في قطاع الطيران كلاً من: وكالة أنباء الإمارات (وام)، مجموعة «أفييشن ويك نتورك»، «تايمز أيروسبيس»، «أريبيان أيروسبيس»، «أيرو تايم»، ومجلة «جرين موبيليتي».