«رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يكرم شركاءه

أقام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، أحد مبادرات غرفة تجارة رأس الخيمة، حفل تكريم بمقر الغرفة، حضره محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وعدد كبير من المستشارين القانونيين والقضاة والخبراء بالدولة، لتكريم الدكتور المستشار مجدي قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم، كأفضل شخصية قانونية لعام 2024 – 2025.

والمستشار حسين الزرعوني مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية كمحكم متميز، والمهندس محمد زكي كأفضل محكم وخبير هندسي، وذلك نظير مساهمتهم في تعزيز نمو ممارسات الوساطة والتحكيم في رأس الخيمة، وتقديراً لجهودهم ودعمهم المستمر للمركز، كما منح البروفيسور طارق فؤاد العضوية الفخرية للمركز.

كما شملت القائمة الدكتور عبد الرحمن الشرهان رئيس لجنة الوساطة والتحكيم، وأعضائها أحمد الاعماش وعارف المزكي ومحمد السبب، والمستشار إبراهيم شوقي الأمين العام لمركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وفرق العمل والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في النجاحات التي حققها مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وأكد محمد النعيمي أن هذه النخبة من المستشارين والقضاة والخبراء والأمين العام للمركز وفرق العمل، كان لهم الدور الكبير في نمو ممارسات أعمال التحكيم بالإمارة، لافتاً إلى أن المركز يحرص باستمرار على اطلاع وتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة على أحدث القوانين والتطورات في مسائل التحكيم الدولي.