«إمستيل» ترسخ التزامها بدعم الكفاءات الوطنية

أكدت مجموعة «إمستيل»، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة التزامها الراسخ دعم الكفاءات الوطنية بتنفيذها العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز التوطين وتمكين الكوادر الإماراتية من قيادة مستقبل القطاع الصناعي في الدولة.

وتؤكد هذه الجهود المتكاملة التزام «إمستيل» دورها المحوري في دعم مشاركة الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للتأكيد على مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في التقدم الصناعي الطموح.

ونجحت «إمستيل» في تحقيق نسبة توطين تبلغ أكثر من 52% ضمن قواها العاملة، ما يبرز حرص المجموعة على تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات وتزويدهم فرص النمو المهني المستدام.

ومع وجود أكثر من 600 مواطن ومن بينهم 98 موظفة يشغلون مواقع مهمة في مجالات القيادة والعمليات والتخطيط، تترك «إمستيل» بصمة واضحة في المشهد الاقتصادي الوطني.

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «نلتزم بدعم الكفاءات الإماراتية، وتمكينها من قيادة مستقبل الصناعة في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للنمو الصناعي والاستدامة الاقتصادية.

ونسعى بجهودنا في هذا المجال لبناء قادة المستقبل وتطوير قدراتهم ومهاراتهم القيادية لتمكينهم من اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة.

كما نعمل عبر تقديم برامج تدريبية بمعايير عالمية إلى تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع التحديات والإسهام بترسيخ أسس صناعة الحديد ومواد البناء ركيزةً أساسية للنمو الاقتصادي المستدام».