«راكز» تبدأ سلسلة نمو 2025 بندوة للذكاء الاصطناعي

أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أولى فعاليات سلسلة النمو لعام 2025 تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي بميزانية محدودة.. أدوات ميسورة وتطبيقات ذكية للشركات الصغيرة»، حيث استقطب الحدث مجموعة متنوعة من رواد الأعمال الراغبين في استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.

وتمت استضافة الفعالية في مركز كومباس للأعمال، وشهدت جلسات متخصصة قادها خبراء في المجال، من بينهم سافيو توفار دياس، نائب رئيس شركة ريزور إيه آي سوليوشينز وكارلو بيبي وروب هايس، مؤسِّسا شركة كوشيما إيه آي، وسلط الخبراء الضوء على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي العملية، مع التركيز على كيفية استفادة الشركات الصغيرة من الأتمتة الذكية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أقصى استفادة من مواردها بطرق اقتصادية.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «يمثل هذا الحدث انطلاقة قوية لسلسلة النمو لعام 2025، حيث شهدنا تفاعلاً لافتاً من رواد الأعمال الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي الميسورة في أعمالهم.

في «راكز» نلتزم بتمكين الشركات من خلال إتاحة التقنيات الحديثة وجعلها في متناول الجميع، انطلاقاً من رؤيتنا لدعم بيئة الأعمال وتعزيز نموها في مختلف القطاعات».

وقدمت الفعالية للمشاركين رؤى عملية حول كيفية اختيار وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لاحتياجات أعمالهم، ما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم نمو شركاتهم.