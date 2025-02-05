«صناعة» تجول في 4 دول أفريقية دعماً لتنافسية المنتجات الإماراتية

نظمت منصة «صناعة» المنصة الموحدة في دولة الإمارات لدعم المنتجات الوطنية، سلسلة جولات ترويجية في عدد من أسواق الدول الأفريقية الواعدة، شملت إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، وزنجبار.

وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وتسهيل وصول وتصدير المنتجات الإماراتية إلى هذه الأسواق، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الصناعية الوطنية.

وأكد محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة «صناعة»، أهمية هذه التوجهات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقاً واعدة تعكس فرصاً اقتصادية غير مسبوقة للصناعات الإماراتية.

وقال: «نسعى إلى زيادة الطلب على المنتجات الإماراتية عالية الجودة في الأسواق الأفريقية، وبناء الجسور بين الإمارات والعالم لفتح أبواب جديدة للمنتجات الإماراتية واستقطاب استثمارات في القطاع الصناعي وضمان سلال الإمداد للمواد الأولية».

وأضاف أن توطيد العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية جزء من التزامنا بدعم رؤية الإمارات الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، خاصة أن منصة صناعة تلعب دوراً مهماً في دعم القطاع الصناعي الإماراتي من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 10 آلاف مصنع على مستوى دولة الإمارات.

وأكد العامري أن أفريقيا تمتلك موارد طبيعية هائلة واحتياجات متزايدة للصناعات ذات الجودة العالية، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً للصناعات الإماراتية في المستقبل، وهو ما يسهم في تشجيع الاستثمار في القطاعات ومختلف الصناعات والمنتجات ويعزز التعاون بين مختلف الأطراف من المستثمرين والموردين والتجار.