1980 شركة وعلامة في «عالم القهوة دبي» 10 فبراير

تنطلق الاثنين 10 فبراير النسخة الرابعة من معرض «عالم القهوة دبي» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قياسية من 1980 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، منها أكثر من 250 شركة عارضة عالمية، إلى جانب زوار تجاريين ومختصين من 78 دولة.

بينما يبلغ عدد الشركات الجديدة 131 شركة، ما يجعل النسخة الجديدة هي الأكبر في تاريخ المعرض الأول من نوعه في صناعة القهوة في المنطقة.

وبسبب الإقبال المتزايد على المشاركة في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 12 فبراير، فقد توسعت مساحته بنسبة 33%، لاستيعاب الزيادة في عدد العارضين التي بلغت 50%، والعلامات التجارية التي شهدت نمواً بنحو 15%، والمشاركات العالمية التي تجاوزت 75%.

ويستضيف الحدث 10 أجنحة تضم المملكة العربية السعودية، والبرازيل، ورواندا، وبنما، والسلفادور، وجواتيمالا، وإثيوبيا، والهند، التي ضاعفت مساحة جناحها بنحو ثلاثة أضعاف، كما تشهد النسخة الحالية مشاركة المغرب والمكسيك للمرة الأولى.

وستكون المنطقة العربية ممثلة بقوة في المعرض من خلال مشاركة 137 شركة، منها أكثر من 30 شركة سعودية، بنمو 6 أضعاف عن نسخة عام 2024.

ووسط توقعات بنمو السوق العالمي للقهوة بمعدل نمو سنوي مركب 4.84 % حتى عام 2030، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً لتصبح مركزاً رئيساً في تجارة القهوة العالمية، إذ أسهمت فعاليات مثل معرض «عالم القهوة دبي» في تعزيز مكانة القهوة المختصة في المنطقة التي شهدت ارتفاع سوق سلاسل المقاهي العالمية بنسبة 11% خلال عام 2024.

وبلغ عدد المقاهي الجديدة التي تم افتتاحها في الإمارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 685 مقهى، في الوقت الذي تستحوذ فيه السعودية وحدها على 46% من إجمالي فروع المقاهي في المنطقة.

قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»: «نجح معرض عالم القهوة خلال السنوات الثلاث الماضية في ترسيخ مكانته كواحد من أكثر الفعاليات تأثيراً في صناعة القهوة العالمية، إذ يستقطب الدول والشركات والعلامات التجارية والخبراء والمختصين في صناعة القهوة من حول العالم، وقد أسهم الحدث في تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً في صناعة القهوة العالمية ووجهة عالمية للفعاليات».

ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات المشوقة. ويعد مزاد حبوب القهوة النادرة من أهم الفعاليات التي تتميز بها دورة هذا العام، وهو المزاد الأول من نوعه في المنطقة، وسوف تتم فيه المزايدة على 15 مجموعة تزن أكثر من 205 كيلوغرامات من أندر وأفخر أنواع حبوب البن في العالم، وسوف يكون بوسع الحاضرين المشاركة في المزاد بشكل مباشر.