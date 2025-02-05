4.55 مليارات درهم أرباح «بروج» 2024 بزيادة 24%

حققت شركة «بروج بي إل سي»، نتائج مالية متميزة خلال 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 4.55 مليارات درهم (1.24 مليار دولار) مدعوماً بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية.

وشهدت «بروج» نمواً مستمراً وارتفاعاً ملموساً في مستويات الأداء مرسخة مكانتها الرائدة في هذا القطاع الصناعي، مستندة إلى معدلات إنتاج عالية، وشبكة تسويق دولية قوية، واستخدامها لأحدث أدوات وحلول التكنولوجيا المتقدمة ذات المستوى العالمي لابتكار وتوفير المنتجات اللازمة لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء المتزايدة.

واستمرت «بروج» في التركيز على تحقيق نسب أرباح متميزة قياساً إلى نظيراتها من الشركات العالمية المنافسة في القطاع، وذلك من خلال تحقيقها هامشاً ربحياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% لعام 2024.

كما ارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14% على أساس سنوي إلى 9.10 مليارات درهم (2.48 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع الإيرادات السنوية 4% إلى 22.13 مليار درهم (6 مليارات دولار).

ومن خلال تميزها التشغيلي، سجلت الشركة إنتاجاً قياسياً بلغ 5.2 ملايين طن، مدفوعاً بمعدلات استخدام استثنائية للبولي إيثيلين بلغت 110% و98% للبولي بروبيلين.

كما وصلت أحجام مبيعات الشركة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 5.3 ملايين طن، مدعومة بالمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها «بروج» في الأسواق عالية النمو في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى علاقات الشركة القوية مع العملاء من خلال شبكتها الدولية التي تضم 14 مكتباً للمبيعات والتسويق.

توسعة استراتيجية

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «حققت «بروج» نمواً كبيراً في العوائد في عام 2024 مع حفاظها على معدل ربح قوي على الرغم من التحديات التي شهدها قطاع البتروكيماويات العالمي. ويساهم هذا الإنجاز المهم في ترسيخ مكانتنا المالية والتشغيلية القوية، وتعزيز دورنا في هذا القطاع.

كما سيعمل مشروع التوسعة الاستراتيجي بروج 4 على زيادة حجم إنتاج الشركة بنحو الثلث بما يعزز قدراتنا الابتكارية، ويقود إلى زيادة نمو المبيعات في الأسواق الرئيسية.

كما نقوم أيضاً بتنفيذ برنامج شامل في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يساهم بالفعل في تعزيز الإنتاجية وسيساعدنا على إعادة صياغة عملياتنا التشغيلية في السنوات المقبلة».

وأضاف: «إنه مع تحقيق «بروج» نتائج متميزة في مختلف مجالات ومراحل أعمالها، يسعدنا الإعلان عن عزمنا الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) للسنة المالية 2025، وهو ما يمثل عائداً حالياً على توزيعات الأرباح 6.3%، ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو المتسارع، تحافظ الشركة على التزامها بتوفير عوائد جذابة للمساهمين خلال السنوات المقبلة».

مجمع في الصين

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إن الشركة تدرس حالياً إنشاء مجمع لإنتاج البولي أوليفين المتخصص في الصين، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 طن سنوياً.

مشيراً إلى العمل مع «وانرونغ نيو ماتريالز» «فوجيان» التابعة لمجموعة «وانهوا» للصناعات الكيميائية لوضع اللمسات الأخيرة وتحديد الخطوات التالية للمشروع.