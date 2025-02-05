‏تعاون «الفردان للصرافة» مع «فيزا» لدعم تحويل الأموال حول العالم

أطلقت الفردان للصرافة خدمتها الجديدة للحوالات المالية حول العالم باستخدام خدمة «فيزا دايركت»، وذلك بالتعاون مع شركة «فيزا»، المزود العالمي الرائد لخدمات المدفوعات الرقمية.

وتتيح الخدمة المبتكرة للعملاء إمكانية تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية في أنحاء العالم في الوقت الحقيقي، مما يسهم في تحسين تدفق المدفوعات بصورة عامة.

وتخطط شركة الفردان للصرافة لتفعيل خدمة «فيزا دايركت» في أكثر من 30 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل المزيد من الدول.