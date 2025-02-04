ديليفرو تحول دراجات التوصيل إلى لوحات إعلانية رقمية

أعلنت ديليفرو إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع تزويد دراجات التوصيل في أبوظبي بصناديق التوصيل الذكية من شركة فلاي باي، بهدف تحويل دراجات التوصيل إلى لوحات إعلانية رقمية متنقلة.

ويمكن للعلامات التجارية عرض إعلانات مخصصة للجمهور بحسب المنطقة، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال الإعلانات الخارجية المبتكرة والقادرة على استقطاب اهتمام الجمهور في مختلف الأوقات. وتأتي صناديق التوصيل الذكية مزودةً بنظام تحديد المواقع العالمي وحساسات داخلية مع قابلية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، كما توفر بيانات عن انطباعات الجمهور في الوقت الحقيقي، مما يتيح للجهات المعلنة ضمان الشفافية في الحملات الدعائية وتحقيق نتائج ملموسة.

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في شركة ديليفرو الشرق الأوسط: «الابتكار هو المحرك الرئيسي لدينا في ديليفرو، كما أن الشراكة مع فلاي باي في هذا المشروع التجريبي توفر فرصة مثالية للعلامات التجارية للتواصل مع الجمهور بشكل موجه وفعال. ومن خلال تحويل دراجات التوصيل لدينا إلى منصة للإعلانات الرقمية، فإننا نرسي أسس منصة متطورة للإعلانات الخارجية، توفر للعلامات التجارية فرصاً متنوعة وتعيد رسم ملامح تفاعلهم مع الجمهور».

وبدوره، قال ساهر خطاب، رئيس التسويق وتطوير الأعمال في فلاي باي: «تلعب فلاي باي دوراً محورياً في تطوير قطاع الإعلان من خلال تحويل دراجات التوصيل إلى لوحات إعلانية رقمية ذكية، مما يتيح للعلامات التجارية نشر إعلاناتها على نطاق أوسع من اللوحات الإعلانية التقليدية. وتتيح تقنيات فلاي باي للعملاء إطلاق حملات إعلانية موجهة بدقة ضمن مواقع محددة وخلال الوقت المناسب من اليوم. ويسلط التعاون بين ديليفرو وفلاي باي الضوء على دور ابتكارات تكنولوجيا الإعلانات في منح منصات التوصيل فرصةً لتحقيق أقصى استفادة من أصولها، مع توفير فرص جديدة للتسويق وزيادة العوائد».