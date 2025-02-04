«إتش إم دي فيوجن 5G» يصل إلى أسواق الشرق الأوسط

أطلقت شركة هيومان موبايل ديفايسس هاتفها الأكثر ابتكاراً حتى الآن «إتش إم دي فيوجن 5G»، المتوفّر حالياً في جميع المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط، ليجمع «إتش إم دي فيوجن 5G» بشكل مثالي بين الابتكار والتطور.

ويقدّم «إتش إم دي فيوجن 5G» تنوّعاً غير مسبوق، مع ميزات مدمجة مثل حلقة ضوئية من أجل التقاط صور شخصية مثالية، أو إمكانية التحول إلى منصة ألعاب. وهذا العام ستكون قادراً بسرعة على تخصيص شكل هاتفك وبرامجه وأدائه بما يناسب أسلوبك واحتياجاتك عن طريق الأغطية القابلة للتبديل التي يمكن تركيبها بسهولة تامة بواسطة ستة أقفال مخصصة.

وقال سانميت سينغ كوتشار، نائب رئيس شركة إتش إم دي في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسرنا إطلاق هاتف«إتش إم دي فيوجن 5G» في الشرق الأوسط، حيث يتبنّى الجيل Z وجيل الألفية التكنولوجيا التي تعبّر عن تفرّدهم. ومع الميزة المبتكرة للأغطية الذكية القابلة للتبديل، يتحوّل هاتف «إتش إم دي فيوجن 5G» من مجرد هاتف محمول إلى مساحة للتعبير عن الذات والإبداع. يشجّع هذا الجهاز العملاء على تصميم تجربتهم بما يناسب شخصياتهم كما لم يفعلوا من قبل، لتعكس أسلوبهم وشخصياتهم المميزة».

ويمتاز جهاز «إتش إم دي فيوجن 5G» بالتقاط لحظات الحياة وتفاصيلها بدقة مذهلة، مع كاميرته الأمامية القوية بدقة 50 ميغابكسل، ليظهر إيماءات السيلفي، وتصوير السيلفي بالحركة البطيئة، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 108 ميغابكسل مصممة.